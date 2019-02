Disney - Die Eiskönigin 2 - Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

Der 2013 veröffentlichte Disney-Film Die Eiskönigin - Völlig unverfroren ist bis heute der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten und hat Fans auf der ganzen Welt verzaubert. So wurde seit einigen Jahren auf eine Fortsetzung hingefiebert, die jetzt in einem neu veröffentlichten Trailer weitere spannende Abenteuer für Elsa und Co. verspricht.

Nach Ralph reichts 2: Chaos im Netz, in dem wir eine Zusammenkunft aller Disney-Prinzessinen in gloreicher Form erleben durften, wurden die Fans des rekordbrechenden Die Eiskönigin - Völlig unverfroren noch ungeduldiger, wann wohl die ersten Bilder zu der Fortsetzung zu sehen sein werden. Nun hat Disney einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der düstere Zeiten für unsere Helden im kalten Norden verspricht.

Neuer Bösewicht?

Zwar ist der erste Teaser keine zwei Minuten lang, doch spekulieren Fans bereits jetzt in Höchstform darüber, was die ersten bewegten Bilder zu der Fortsetzung bedeuten könnten. Zu sehen ist unter anderem Elsa am Strand, die ihre magischen Eiskräfte auf die Probe stellt und versucht, über das Meer zu wandern und die riesigen Wellen zu bändigen. Auch Anna, Kristoff, Olaf und Sven sind zurück, die ebenfalls mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben.

Am Interessantesten scheint für Fans aber ein neuer Charakter zu sein. Ein junges Mädchen mit rostbraunem Haar, das im herbstlichen Wald einer Kraft begegnet, die sie noch nicht wirklich zuordnen kann. Gerüchten zufolge könnte dies die Tochter von Anna und Kristoff sein, die möglicherweise einem düsteren Wesen mit Herbst-Kräften begegnet, oder möglicherweise sogar eigene magische Eigenschaften manifestiert?

Weiterhin deutet das herbstliche Setting auf ein mögliches Muster hin, das nach dem winterlichen Die Eiskönigin - Völlig unverfroren die Jahreszeiten durchgehen möchte. Könnte dies auf zwei weitere Forsetzungen hinweisen, die im Rahmen Sommer und Frühling spielen werden?

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn Elsa, Anna, Christoph und Co. erneut auf der großen Leinwand zu sehen sein werden und uns in die magische Welt von Arendelle mitnehmen. Bei Die Eiskönigin 2 nehmen die Regisseure des ersten Teils, Jennifer Lee und Chris Buck, ebenfalls das Ruder wieder in die Hand. Auch die Komponisten des Welthits 'Let It Go' (auf Youtube bis dato rund 1,7 Milliarden Aufrufe), Kristen Anderson-Lopez und Robert Lope, sind bei der Fortsetzung für die Musik zuständig.

Die Eiskönigin 2 erscheint am am 21. November 2019 in den Kinos!