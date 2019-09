Disney - CEO gibt zu, dass Disney zu viele Star Wars Inhalte produziert hat

Werden da etwa erste Fehler eingestanden? In einem Interview lässt Disney-CEO Bob Iger durchdringen, dass sich Disney mit „Star Wars“ ein bisschen verkalkuliert haben könnte.

Star Wars ist eines der beliebtesten Franchises in der Filmgeschichte, das sich über Jahrzehnte des Filmgeschäfts erstreckt und Generationen von Fans begeistert. Aber das bedeutet nicht, dass die Galaxie weit entfernt von jeglichen Fehlern ist. Disney erwarb Lucasfilm bereits 2012, wobei Disney mittlerweile diverse Hauptfilme wie auch Spin-offs herausgebracht hat. Jetzt rudert Disney-CEO Bob Iger ein bisschen zurück und gibt zu, dass da zu Beginn ein paar Filme zu viel entstanden sein könnten.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Wird Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurückkehren?

Disney – eine Talentschmiede?

Das „Star Wars“-Franchise wurde mit J.J. Abrams Das Erwachen der Macht wieder ins Leben gerufen. Der Film erschien 2015 und repräsentierte den Start eines Zyklus, der jedes Jahr einen neuen „Star Wars“-Film hervorbrachte. Das Ganze ging bis ins Jahr 2018 gut, an dem das Spin-off zu Han Solo erschien und eine wirklich schwache Performance an der Kinokasse hinlegte. In diesem Kontext äußerte nun Bob Iger:

„Ich denke einfach, dass wir vielleicht zu schnell ein bisschen zu viel auf den Markt gebracht haben. Ich denke, dass die Fähigkeiten des Unternehmens, Geschichten zu erzählen, endlos sind, weil wir Talent im Unternehmen haben, und das Talent, das wir im Unternehmen haben, ist besser als je zuvor, zum Teil wegen des Zustroms von Menschen aus Fox.“

Es ist viel Selbstprofilierung mit einem Kern Wahrheit. Klar, Bob Iger kaschiert den Fehler mit dem Zusatz eines „endlosen Talentstroms“ innerhalb des Unternehmens – dennoch lässt er zu Beginn durchklingen, dass sich Disney in puncto „Star Wars“ deutlich verschätzt hat. Da diese Erkenntnis nun sogar an die Öffentlichkeit herangetragen wurde, ist zumindest mit einer kleinen Besserung des zukünftigen Veröffentlichungszyklus zu rechnen. Dieses Jahr dürfen wir uns aber noch auf Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers freuen, das die Geschichte von J.J. Abrams aus dem Jahre 2015 zu Ende bringt.