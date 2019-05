Disney - Aladdin: Realverfilmung erobert die Kinokassen und begeistert die Zuschauer!

Die Realverfilmung zu Disneys „Aladdin“ sprengt mit 200 Millionen US-Dollar die Kinokassen und begeistert Zuschauer weltweit.

Das Live-Action-Fieber nimmt kein Ende! Nach mehreren Spekulationen über einen Misserfolg des „Aladdin“-Remakes, beweist Disney seinen Kritikern erneut das Gegenteil. Mit knapp 86,1 Millionen US-Dollar in den USA und 121 Millionen im Ausland ist die Neuverfilmung nicht nur ein voller Erfolg an den Kinokassen, sondern kann auch Zuschauer und die Mehrheit der Kritiker begeistern.

Ein Erfolg für Disney und Will Smith

Nach ersten Trailern musste Disney einiges an negativer Kritik über die Realverfilmung des Klassikers „Aladdin“ einstecken. Nicht nur der Cast des Filmes wurde angezweifelt, auch die Darstellung des Dschinni, gespielt von Will Smith, missfiel vielen Zuschauern in den Kommentaren.

Nach großen Spekulationen über einen Misserfolg des Filmes darf Disney jetzt aufatmen. Neben großem Erfolg am Box-Office scheinen auch Kritiker und Zuschauer mit dem Live-Action-Remake zufrieden zu sein. Zwar ist der Film mit seinen 58 Prozent auf RottenTomatoes nicht das beste Resultat für das Maushaus, doch der aktuelle CinemaScore darf die Note A verzeichnen.

Laut Schätzungen kam „Aladdin“ zum Kinostart auf umgerechnet 2,78 Millionen Euro in Deutschland und lockte circa 289.000 Zuschauer in die Kinos. 54 Prozent der Besucher waren weiblich, außerdem waren 54 Prozent nach Umfrage älter als 25 Jahre.

Mit solchen Zahlen stieß „Aladdin“ nicht nur Avengers: Endgame, sondern auch den hochgelobten „John Wick: Kapitel 3“, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle, vom Thron des meistgeschauten Filmes in dieser Woche. Weiterhin scheint Will Smith die meisten Zuschauer von seiner Darstellung überzeugt zu haben.

Habt ihr „Aladdin“ schon im Kino geschaut oder habt ihr es noch vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!