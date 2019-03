Disney - Aladdin: Brandneuer Trailer zeigt weitere Szenen aus der Realverfilmung

Disney hat einen brandneuen Trailer zur Realverfilmung von Aladdin veröffentlicht. Darin gibt es weitere Szenen zu sehen, in denen auch Will Smith in seiner Rolle als Dschinni noch einmal präsentiert wird.

Zwei Monate vor dem offiziellen Kinostart wurde ein neuer Trailer zu Disney's Aladdin veröffentlicht, der Realverfilmung des Animationsklassikers. Dieser ist mit insgesamt zwei Minuten Laufzeit auch deutlich länger als alle zuvor gezeigten Ausschnitte.

Bereits vor einem Monat wurde ein erster Trailer mit Will Smith als Dschinni präsentiert. Sagen wir es so: Im Netz reagierte man alles andere als begeistert.

Schon im Mai im Kino

Glücklicherweise wirkt Will Smith im aktuellen Trailer deutlich weniger deplatziert und scheint sich inzwischen gut einzufügen. Dschafar, der Bösewicht des Films, wirkt jedoch in seiner durch Marwan Kenzari erfolgten Darstellung weiterhin wenig furchteinflößend.

Aladdin startet am 23. Mai 2019 in den deutschen Kinos. Will Smith spielt Dschinni, Jasmin wird von Naomi Scott verkörpert, während die Rolle des titelgebenden Aladdin an Mena Massoud vergeben wurde. Die Regie übernimmt Guy Ritchie.