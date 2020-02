Disney - Aladdin 2 bestätigt und es gibt einen Twist

Disney lässt ein Sequel zu „Aladdin“ produzieren. Doch „Aladdin 2“ wird anders, als man es auf den ersten Gedanken erwarten würde.

„Aladdin“, die Realfilm-Inszenierung von Disney aus dem Jahre 2019, war ein voller Erfolg. Der Film hat sogar über eine Milliarde an den weltweiten Kinokassen eingespielt, was nicht viele Filme erreichen. Und dabei soll es nicht bleiben. Wie Variety nun exklusiv berichtet, soll Aladdin ein Sequel erhalten, das bereits bestätigt wurde.

Disney Plus Diese Filme und Serien werden ab Tag 1 verfügbar sein

Aladdin 2 bestätigt

Das Reboot wird also fortgesetzt, das Drehbuch wird von John Gatins („Flight“, „Power Rangers“) und Andrea Berloff („Straight Outta Compton“, „Sleeples“) geschrieben.

Laut Quellen sei der Film noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Doch so langsam scheinen die Produzenten ihren Weg gefunden zu haben, den sie mit dem Sequel einschlagen wollen.

Die Produzenten des Aladdin-Reboots Dan Lin und Jonathan Eirich sind zurück, genauso wie der ausführende produzent Ryan Halprin.

Unklar ist hingegen, ob der Director Guy Ritchie zurückkehrt und welche Stars schließlich auf der großen Leinwand zu sehen sein werden. Sie möchten Will Smith als Dschinni, Mena Massoud als Aladdin und Naomi Scott als Prinzessin Jasmin zurückbringen. Doch so lange das Skript noch nicht fertig ist, wird es hier auch keine Angebote geben.

Wichtig ist, dass der Film ins Kino kommt. Er wird also nicht exklusiv auf Disney Plus gezeigt, wie manch einer nun annehmen könnte.

Disney Der König der Löwen ist erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten

Abschließend gibt es inhaltlich noch eine wichtige Notiz. Der Film soll sich nicht an den beiden Sequels der animierten Filme „Jafars Rückkehr“ und „Aladdin: König der Diebe“ anlehnen, sondern eine ganz eigene Originalgeschichte erzählen. Die Idee des Sequels basiert also nicht auf das bisher bekannte Material. Es könnte also sein, dass wir kein Comeback von Jafar erleben und Marwan Kenzari nicht noch einmal auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Was die Produzenten hier genau planen und welchen Weg sie schlussendlich eingeschlagen haben, werden wir womöglich erst mit dem ersten Teaser-Trailer erfahren.