Disney Plus - Zu viel Baby Yoda: Disney macht Jagd auf Etsy-Verkäufer

Die Welt liebt Baby Yoda und verschlingt alles, was mit dem niedlichen grünen Knirps zu tun hat und obwohl Disney eine Weile dafür gebraucht hat, offiziellen Merchandise herauszubringen, findet man ihn jetzt überall. Leider auch auf der Plattform Etsy, so denkt jedenfalls Disney und macht derzeit Jagd auf selbsthergestellte Waren.

Disney wollte die Überraschung nicht verderben, also blieb Baby Yoda bis zum Start der Disney Plus-Serie „The Mandalorian“ geheim. Dementsprechend benötigt das Unternehmen Zeit, um offizielle Merchandise-Produkte vom Knirps auf den Markt zu bringen. Diese tauchen nun vermehrt als vorbestellbare Waren oder als ausstopfbare Version bei Build-A-Bear-auf, doch bereits seit Wochen bieten handwerklich begabte Künstler ihre selbst hergestellten Baby Yoda-Waren bei Etsy an.

Diese sind, zum Leidwesen von Disney, oft viel knuffiger, als die offiziellen Produkte – nichtsdestotrotz geht es hier um Markenrechte und das Unternehmen sieht es nicht gern, wenn unter geschützten Namen Waren verkauft werden. Deswegen schwingt das Unternehmen nun das Kriegsbeil und geht bei Etsy auf die Jagd.

Neue Bezeichnungen braucht das Land

Es gibt einige handwerklich begabte, die ihre selbst hergestellten Produkte auf der Plattform Etsy anbieten. Hin und wieder beißt sich das allerdings mit Markenrechten. Das mussten nun einige sehr erfolgreiche Verkäufer, wie zum Beispiel Tanya und Kate, feststellen. Sie boten zwei besonders beliebte Produkte an: ein Plüschtier und eine gehäkelte Version von Baby Yoda.

Um gefunden zu werden, nutzten sie entsprechende Schlagworte. Käufer, Berichterstatter und Disney hatten so die Möglichkeit, auf sie aufmerksam zu werden. Ihre Seiten wurden gesperrt, ihre Listen gelöscht, doch aufgrund ihres Erfolges erstellten sie kurzerhand neue. Diese werden jetzt geschickt mit frischen Schlagworten und Bezeichnungen gespickt. Zwar sind die Verkäufe nun nicht mehr so hoch, doch aufgrund der langen Wartelisten, hat das Ganze auch einen positiven Aspekt.