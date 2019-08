Disney Plus - Streaming-Service wird mit über 300 Filmen und 7000 TV-Episoden starten

Disney geht mit seinem neuen Streaming-Dienst Disney Plus (Disney+) aufs Ganze und verspricht zum Launch einen Katalog von über 300 Filmen und 7000 TV-Episoden.

Disney scheint es ernst zu meinen. Nach Ankündigung des eigenen Streaming-Service Disney Plus waren einige Menschen skeptisch, besonders mit dem bereits bestehenden Angebot von Netflix, Amazon Prime Video und Co. Doch das Maushaus geht auf Nummer sicher und verspricht mit dem Launch des Dienstes einen riesigen Katalog an Filmen, Serien und Dokumentationen.

Ein großes Angebot

Mit einem Basispreis von 6,99 US-Dollar und dem Versprechen, ein einzigartiges Streaming-Erlebnis für seine Abonennten zu bereiten, will Disney die Kunden so gut wie möglich anlocken. Jedoch scheint das nicht zu reichen, denn viele Zuschauer erleben momentan eine Streaming-Fatigue, da die Auswahl der verschiedenen Anbieter zu groß und das Geld in der Brieftasche zu klein ist.

So verspricht das Konzept von Disney Plus nicht nur einen angemessenen Preis, sondern auch einen riesigen Katalog an Filmen, Serien und Dokumentationen. Schon zum Start soll es eine Auswahl von über 300 Filmen und 7000 TV-Episoden geben. Zudem gibt es Shows von Marvel Studios und dem Star Wars-Universum wie „The Mandalorian“ in die jeweils über 100 Millionen US-Dollar gesteckt werden soll.

Der Katalog wird womöglich zum Großteil aus den aufgekauften Titeln von 20th Century Fox bestehen, worunter Filme wie „Avatar“, „Kevin Allein Zu Haus“, die „Nachts im Museum“-Reihe und Serien wie „Bobs Burgers“ und „Die Simpsons“ fallen werden. Ein deutscher Start des Dienstes ist noch nicht festgelegt, jedoch verspricht Disney einen europäischen Launch bis Anfang 2020.