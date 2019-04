Disney Plus - Start im November, erste Shows und Preis bekannt

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden erste Details zu Disney Plus angekündigt. Der Streamingdienst soll noch im November starten und anfangs 7 US-Dollar kosten. Eine erste Auswahl an Shows ist bereits bekannt.

Nach der leisen Ankündigung im vergangenen Jahr sind jetzt endlich konkrete Details zu Disney Plus bekannt gegeben worden. Das weltweit erfolgreichste Medienunternehmen lud im Zuge dessen diverse Investoren, Analysten und Pressevertreter zu einer Präsentation ein.

Disney Plus soll am 12. November 2019 erstmals starten und innerhalb von zwei Wochen in allen großen Regionen der Welt zur Verfügung gestellt werden. Der monatliche Abonnementpreis liegt bei lediglich 6,99 US-Dollar oder 69,99 US-Dollar im Jahr.

Fünf Kategorien - Eine Startseite

Die Startseite von Disney Plus soll aus einem großen Spotlight-Banner, den einzelnen Kategorien sowie Vorschlägen bestehen. In den Kategorien werden unter anderem Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic aufgeführt.

Bei einem Klick auf eine der Kategorien gelangt man auf eine spezielle Seite, die sich ganz dem Thema widmet. Unklar ist noch, wie die Menüführung in anderen Aspekten aussehen wird und ob sie größtenteils dem Konkurrenten Netflix ähneln wird.

© Disney

Auf vielen Plattformen verfügbar

Disney Plus wird auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stehen. Mit Roku und Sony wurden bereits Verträge geschlossen, um die unmittelbare Bereitstellung zu gewährleisten. Ansonsten soll der Vertrieb über den Browser, Smartphones, Tablets, diverse weitere Applikationen sowie Spielekonsolen wie Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erfolgen.

Abonnenten von Disney Plus können personalisierte Profile erstellen und sich dabei an diversen Disney-Vorlagen orientieren. Ausnahmslos alle Inhalte sollen zum Offline-Download bereitstehen, zudem können zahlreiche Inhalte in einer 4K-Auflösung mit HDR angeschaut werden.

Hunderte Klassiker bei Disney Plus...

Besonders wichtig sind für Disney Plus jedoch die Inhalte, die es durchaus in sich haben: Alle jemals erschienenen Pixar-Filme und Pixar-Kurzfilme sollen zum Start bei Disney Plus gestreamt werden können. Am Launchtag werden außerdem dutzende klassische Disney-Filme, Captain Marvel sowie alle 30 Staffeln der Simpsons erscheinen. Im ersten Jahr sollen zudem sämtliche Star Wars-Filme folgen.

Insgesamt sollen am 12. November rund 5000 Episoden an Disney-Inhalten sowie 100 Disney-Filme bereitstehen. Im ersten Jahr werden es insgesamt 7500 Episoden und 500 Filme sein.

...und viele Neuheitne

Außerdem wurde folgendes angekündigt:

Into the Unknown : Dokumentation hinter die Kulissen von Frozen 2.

: Dokumentation hinter die Kulissen von Frozen 2. Forky Asks A Question : Kurzfilmreihe mit Forky aus Toy Story 4.

: Kurzfilmreihe mit Forky aus Toy Story 4. Lamp Life : Kurzfilm mit Bo Peep aus Toy Story in der Hauptrolle.

: Kurzfilm mit Bo Peep aus Toy Story in der Hauptrolle. WandaVision : Neue Marvel-Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany.

: Neue Marvel-Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany. The Falcon and The Winter Soldier : Neue Marvel-Serie mit Anthony Mackie und Sebastian Stan.

: Neue Marvel-Serie mit Anthony Mackie und Sebastian Stan. Loki : Neue Marvel-Serie mit Tom Hiddleston.

: Neue Marvel-Serie mit Tom Hiddleston. Cassian Andor : Darauf basierende Serie mit Diego Luna und Alan Tudyk.

: Darauf basierende Serie mit Diego Luna und Alan Tudyk. The Mandalorian : Live-Action-Serie von Jon Favreau.

: Live-Action-Serie von Jon Favreau. Noelle : Mit Anna Kendrick und Bill Hader.

: Mit Anna Kendrick und Bill Hader. Timmy Failure : Neuer Film mit Tom McCarthy.

: Neuer Film mit Tom McCarthy. Stargirl : Auf dem Bestsellerbuch basierende Serie.

: Auf dem Bestsellerbuch basierende Serie. Togo : Neuer Film mit Willem Dafoe.

: Neuer Film mit Willem Dafoe. Lady and the Tramp : Live-Action-Film.

: Live-Action-Film. National Geographic : Mehr als 250 Stunden an Dokumentationen zum Launch.

: Mehr als 250 Stunden an Dokumentationen zum Launch. The World According to Jeff Goldblum : Neue Dokumentation von National Geographic zum Launch.

: Neue Dokumentation von National Geographic zum Launch. The Phineas and Ferb Movie : Animierter Film zur Hitserie.

: Animierter Film zur Hitserie. High School Musical: The Musical: The Series : Der Name verrät es wahrscheinlich bereits.

: Der Name verrät es wahrscheinlich bereits. The Sound of Music : Erscheint im ersten Jahr.

: Erscheint im ersten Jahr. Malcolm Mittendrin: Ebenfalls mit dabei.