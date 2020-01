Disney Plus - Start in Deutschland schon früher, finaler Preis steht fest

Das Warten auf Disney Plus hat schon bald ein Ende. Der Streamingdienst geht in weiten Teilen Europas eine Woche früher an den Start, wie Disney nun offiziell bestätigt hat. Zudem ist der finale Preis für Deutschland nun bekannt.

Der neue Streamingdienst Disney Plus startet in Europa in einigen Ländern wohl schon früher als gedacht. Bislang galt erst einmal der 31. März 2020 als Startdatum, doch dies wird nun nicht mehr für alle Länder gelten. Mittlerweile ist bekannt, dass der Disney-Dienst in diversen Ländern am 24. März 2020 startet, darunter auch Deutschland.

Früher Start und finaler Preis

Disney gab jüngst bekannt, dass die wartende Kundschaft bereits eine Woche früher mit dem Videostreaming beginnen kann. Darunter fallen Länder wie das Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz und Deutschland. Belgien, Portugal und die Nordischen Länder müssen sich hingegen nun bis Sommer 2020 gedulden.

Bislang gibt es den Dienst lediglich in den Niederlanden, was den europäischen Raum betrifft, Neuseeland, Australien, Kanada und den USA.

Neben dem finalen Startdatum gibt es zudem noch die Info, was der Dienst hierzulande kosten wird. So werden die Kunden hierzulande 6,99 Euro zahlen müssen. Eine Jahresmitgliedschaft kostet 69,99 Euro, ihr spart also rund 14 Euro.

Unter anderem können die europäischen Kunden dann die erste Realfilm-Serie zu Star Wars streamen, doch neben The Mandalorian gibt es außerdem Serien wie High School Musical, The World According to Jeff Goldblum oder gar unzählige Disney-Filme, darunter auch die beliebten Marvel-Filme. Insgesamt sind über 500 Filme und 7500 TV-Episoden im digitalen Angebotskatalog.