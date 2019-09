Disney Plus - Solo: A Star Wars Story - Ist ein Spin-off für den Streaming-Dienst in Planung?

Gerüchten zufolge könnte der Streaming-Dienst Disney Plus ein Spin-off zu „Solo: A Star Wars Story“ produzieren.

Nicht jeder mochte „Solo: A Star Wars Story“, der die Vorgeschichte des berühmten Helden Han Solo erzählte. Doch es gibt eine Fanbase, die in den letzten Monaten unter dem Hashtag #MakeSolo2Happen lautstark eine Fortsetzung des Prequels forderte. Doch wie realistisch ist die Chance einen zweiten Film zu erhalten? Gerüchten zufolge könnte dieser Wunsch bald auf Disney Plus realisiert werden.

Solo 2

Es ist kein Geheimnis, dass durch den finanziellen Misserfolg von „Solo: A Star Wars Story“ die Spin-off-Filme fürs erste auf Eis gelegt wurden. Obwohl das Prequel zu Han Solo nicht jedem gefiel, gab es einige Zuschauer, die den Film verteidigen und gerne eine Fortsetzung dazu sehen würden. So entstand der Hashtag #MakeSolo2Happen, der eine Fortsetzung zum Film fordert.

Noch 2018 berichtete die zuverlässige Star Wars-Website MakingStarWars, dass eine Art Mos Eisley-Film bei den Pinewood Studios in Großbritannien in Produktion gegangen sei. Dieser sollte angeblich direkt für Disney Plus produziert werden. Insider vermuten jedoch mittlerweile, dass die Vorproduktion für dieses Projekt für die kommende Obi Wan-Serie umgewandelt werden könnte.

Eine Fortsetzung zu Solo wird es also vermutlich in den kommenden Jahren nicht geben, auch wenn nach Der Aufstieg Skywalkers keine weiteren Filme bis 2022 angekündigt sind. Kathleen Kennedy, Präsidentin von Lucasfilm, wird wahrscheinlich erst einmal abwarten, wie die zukünftigen Disney Plus-Projekte ankommen werden.