Disney Plus - Preisansage an die Konkurrenz: Abopaket vereint Streaming-Dienst mit Hulu und ESPN Plus

Gleich drei Services sollen bei Disney Plus (Disney+) auf Wunsch im Abo enthalten sein. Sportfans können etwa auf ESPN+ zurückgreifen.

Der US-Konzern Disney will seinen geplanten Streaming-Dienst Disney Plus (Disney+) in den USA bekanntlich für 6,99 US-Dollar monatlich anbieten. Neben dem eigenen Angebot werden auf Wunsch für 12,99 US-Dollar pro Monat die Inhalte der Video-on-Demand-Services Hulu und ESPN+, die beides Töchter des Unternehmens sind, inklusive sein.

Massig Sparpotenzial

Disney Plus ist bei Einzelbuchung mit 6,99 US-Dollar deutlich günstiger als die Konkurrenzanbieter Amazon Prime Video und Netflix, die in den Vereinigten Staaten von Amerika 8,99 US-Dollar respektive (jedenfalls noch) 7,99 US-Dollar kosten.

Das eingangs genannte Kombi-Angebot aus Disney+, Hulu und ESPN+ sorgt derweil im Vergleich zu den Einzelpreisen der drei Dienste für eine Ersparnis von 4,98 US-Dollar monatlich. Bleibt abzuwarten, ob für Europa ähnlich attraktive Modelle eingeführt werden.

Disney Plus startet in den USA voraussichtlich am 12. November 2019 und soll komplett werbefrei sein. Mit einem europäischen Ableger ist gegen Ende 2019/Anfang 2020 zu rechnen.

Zu den exklusiven Inhalten des Dienstes werden Remakes von „Kevin: Allein zu Haus“ und „Nachts im Museum“ gehören, die im nachfolgenden Video angeteasert werden.