Disney Plus - Neue TV-Serie zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ geplant?

Disney grübelt scheinbar bereits über eine Serie zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ nach. Neben anderen Serien zu Star Wars könnte dies eine weitere Adaption für den hauseigenen Streaming-Dienst Disney Plus sein.

The Walt Disney Company plant Netflix, Amazon Prime Video und Co. mit Disney Plus den Kampf anzusagen. Dafür stehen einige neue Serien wie „The Mandalorian“ auf der Agenda, die das hauseigene VoD-Streaming-Programm attraktiver gestalten sollen.

Aber es wird voraussichtlich nicht bei einer neuen Serie zu Star Wars bleiben. Es kursieren bereits erste Meldungen, dass es Serien zu Finn, Poe, Lando der gar Qi'Ra geben könnte. Sogar die junge Prinzessin Leia sei im Gespräch.

Doch es geht noch weiter. Jüngst sind erste Gerüchte im Umlauf, dass Disney eine Serie zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ plant. Das dürfte vielen Fans gefallen, immerhin erfreute sich die KotOR-Reihe von BioWare und Electronic Arts reger Beliebheit.

Star Wars: Knights of the Old Republic als TV-Serie

Das klassische RPG zählt neben Dragon Age und Mass Effect zu dem beliebtesten Kunstwerk der BioWare-Schmiede, das die Erweiterung „Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords“ und ein MMO-Spin-off namens „Star Wars: The Old Republic“ erhielt. Einen Film oder eine Serie gab es in Hinsicht auf die Alte Republik (Tausende Jahre vor der Skywalker-Saga) noch nicht. Doch dies könnte sich nun ändern. Disney Plus scheint die ideale Plattform für solche Geschichten zu sein.

Wirkliche Informationen gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, doch die Idee wird scheinbar bereits von der Disney-Obrigkeit diskutiert und wenn wir Glück haben, hören wir schon bald mehr von der Umsetzung. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt uns eure Meinung diesbezüglich gerne unterhalb der News in die Kommentare.

