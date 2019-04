Disney Plus - Neue Serie The Falcon and the Winter Soldier ist bestätigt

Der neue Streamingdienst Disney Plus geht im November an den Start und das Medienunternehmen lud im Rahmen dessen zu einer Präsentation ein. Neben zahlreichen Veranschaulichungen und Informationen zum Dienst wurde auch eine neue Serie angekündigt. Diese vereint in „The Falcon and the Winter Soldier“ zwei Helden, die Seite an Seite kämpfen werden.

Disney Plus soll am 12. November 2019 starten und innerhalb weniger Wochen weltweit zur Verfügung stehen. Wie wir durch die Präsentation wissen, wird die Startseite sehr übersichtlich sein und die Zuschauer leicht durch fünf Kategorien navigieren: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic.

Disney Plus Wird komplett werbefrei sein, versprechen die Macher

Der Streamingdienst wird neben Hunderten Klassikern auch einige Neuheiten anbieten. Eine davon ist die Serie „The Falcon and the Winter Soldier“, die während einer Vorführung des Services bestätigt wurde. Der Name ist vielleicht nicht der kreativste, aber durchaus zweckmäßig und passend.

Erscheinungsdatum und die Besetzung

Während die erste Realserie im fiktiven Star Wars-Universum, „The Mandalorian“, bereits ab dem 12. November zur Verfügung steht, ist noch nicht sicher, wann der Streamingdienst „The Falcon and the Winter Soldier“ in das Programm einbindet.

„The Mandalorian“ / © The Walt Disney Company

In der neuen Serie übernimmt Anthony Mackie die Rolle des Sam Wilson (Falcon) und Sebastian Stan spielt Bucky Barnes (Winter Soldier). Bisher hält sich Disney etwas bedeckt, denn es gibt noch keine weiteren Informationen zur restlichen Besetzung.

Auch wenn bisher wenig bekannt ist, teilte Sebastian Stan mit den Fans das erste Logo der Serie. Mit einem simplen „Ok“, postete er das Bild auf Instagram.

Was sagt ihr bisher zu Disney Plus? Ist es eine gute Alternative oder Erweiterung zu Netflix? Teilt in den Kommentaren gerne eure Meinung mit uns.