Disney Plus - The Mandalorian ist schon jetzt beliebter als Stranger Things und Westworld

„The Mandalorian“ ist laut einer Umfrage jetzt schon beliebter als Serien wie „Stranger Things“, „Star Trek: Discovery“ und „Westworld“.

Der Krieg der Streaming-Dienste geht weiter. Erst wenige Wochen nach Serienstart von „The Mandalorian“ ist die Nachfrage der Fans bereits größer als für andere Serien. Dabei hängt das „Star Wars“-Spin-Off auch Giganten wie Stranger Things und „Westworld“ ab.

Star Wars Passend zu Weihnachten: Baby Yoda-Merchandise ist auf dem Weg

Große Nachfrage

Dass die Disney Plus-Serie „The Mandalorian“ bereits eine große Zuschauerzahl erreichen konnte, überrascht wahrscheinlich die wenigsten. Durch die große Fanbase, die Star Wars sich über die letzten Jahrzehnte aneignen konnte, war ein guter Serienstart unausweichlich. Aber kann eine Serie, die erst drei Folgen ausgestrahlt hat, mit langjährigen Zuschauerlieblingen anderer Streaming-Dienste mithalten?

Die Antwort scheint „Ja“ zu lauten, denn laut einer Umfrage von Forbes lässt „The Mandalorian“ seine Konkurrenz weit hinter sich zurück. Die Serie hat einen so großen Beliebtheitsstatus erreichen können, dass ihre Nachfrage sogar Serien wie „Stranger Things“, „Doctor Who“ und „Westworld“ übertrifft. Die Studie basiert auf den Zuschauerzahlen, die in den ersten Tagen nach dem Launch von Disney Plus und der Serie analysiert und mit anderen Serienstarts verglichen wurden.

Sieben Tage nach der Erstaustrahlung von „The Mandalorian“ war die prozentuale Nachfrage im Vergleich zu anderen, länger laufenden Serien:

298 Prozent höher als „Star Trek: Discovery“ (Zuschauerzahlen der ersten Folge der zweiten Staffel)

175 Prozent höher als „Westworld“ (Zuschauerzahlen der ersten Folge der zweiten Staffel)

3 Prozent höher als „Doctor Who“ (Zuschauerzahlen der ersten Folge der elften Staffel)

8 Prozent höher als „Stranger Things“ (Zuschauerzahlen der ersten Folge der zweiten Staffel)

Star Wars The Mandalorian: Kehrt Boba Fett zurück? Produzent möchte nichts ausschließen

Vier Tage nach der Erstaustrahlung von „The Mandalorian“ war die prozentuale Nachfrage im Vergleich zu anderen, heißerwarteten neuen Serien:

58,7 Prozent höher als „Good Omens“

35,8 Prozent höher als „The Umbrella Academy“

15 Prozent höher als „When They See Us“

11,5 Prozent höher als „The Dark Crystal: Age Of Resistance“

Ob sich diese Zahlen halten können, bleibt in den kommenden Wochen abzuwarten. Jedoch wurden in der Umfrage nur die offiziellen Prozentsätze aus den USA und Kanada verzeichnet, wo Disney Plus bereits starten durfte. Womöglich werden die Zahlen noch um ein weiteres steigen, wenn Disney Plus im März in Deutschland, Großbritannien und anderen EU-Ländern veröffentlicht wird.