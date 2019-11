Disney Plus - The Mandalorian: Illegale Streaming-Seiten verzeichnen großen Überlauf

Disney Plus startete vor wenigen Tagen für glückliche Zuschauer in den USA und Kanada. Das sorgte natürlich für großen Ärger außerhalb dieser Länder, besonders für Star Wars-Fans, die sich die Premiere von „The Mandalorian“ nicht entgehen lassen wollten. Kurz darauf verzeichneten deshalb viele illegale Streaming-Seiten einen großen Überlauf und die Zuschauer lassen ihrem Ärger über die Ländersperre auf den sozialen Netzwerken freien Lauf.

Disney Plus Streaming-Dienst hat kurz nach dem Launch bereits über 10 Millionen Kunden

Niemanden wundert es wahrscheinlich, dass in den ersten Stunden des Disney Plus-Launchs einige illegalen Streaming-Seiten überlaufen worden sind. Mit dem Serienstart von The Mandalorian suchten die „Star Wars“-Fans auf den verschiedensten Torrent- und FileShare-Seiten den Zugang zur ersten Folge.

Denn Disney Plus wird für die meisten Menschen außerhalb der USA und Kanada bis Frühjahr 2020 nicht verfügbar sein und momentan gibt es keinen Deal zwischen Disney und einem anderen Streaming-Service, der die Ausstrahlung der Serie bis dahin anderswo ermöglichen könnte.

Simon Trudelle, Vorsitzender des Anti-Piraten-Services NAGRA, äußerte sich in einem Interview mit der Seite Newsweek über die möglichen Konsequenzen der Ländersperre, die Disneys Streaming-Dienst gefährden könnten:

Star Wars The Mandalorian: Staffel 2 wird bereits gedreht und es gibt Pläne für einen Kinofilm

Jedoch geht es den meisten Menschen gar nicht um eine kostenlose Alternative. Einige von ihnen schreiben auf Twitter, Reddit und Co, dass sie liebend gerne für Disney Plus bezahlen würden, dies aufgrund ihrer Wohnsituation und der Ländersperre von Disney jedoch nicht können. Ein Reddit-User aus Großbritannien schreibt:

Ob sich der verspätete Start von Disney Plus in Deutschland und anderen Ländern negativ auf den Streaming-Dienst auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Auch Twitter-User sind unzufrieden mit dem Service, der ihnen noch für einige Monate verwehrt bleibt:

So let me get this straight, if I want to watch The Mandalorian legally, I have to wait until March 2020? Disney+, growing a whole new generation of pirates. pic.twitter.com/ydf8eepUCm

So we’re not getting Disney + in the U.K until 2020, it hurts me to say this but I’m going to have to pirate The Mandalorian which I hate to do because of the hard work of everyone who worked on the show but I’m not waiting until 2020. #DisneyPlus #DisneyPlusUK #TheMandalorian https://t.co/jGVtRtUyfq