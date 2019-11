Disney Plus - The Mandalorian: Erste Folge der Star Wars-Serie begeistert die Fans

Mit dem Launch von Disney Plus erscheint ebenfalls die erste Folge von „The Mandalorian“. Fans reagieren im Netz bereits begeistert über das „Star Wars“-Spin-off.

Fernsehzuschauer in den USA und Kanada haben heute einiges zu feiern. So startet ab heute nicht nur der heißerwartete Streaming-Service Disney Plus, auch wird mit dem Launch die erste Folge von „The Mandalorian“ veröffentlicht. Star Wars-Fans warten schon lange gespannt auf das Spin-off, dessen Trailer und Bilder sehr vielversprechend waren. Aber kann die Serie wirklich liefern?

Ein guter Start

Die Disney Plus-Serie „The Mandalorian“ spielt zwischen den Ereignissen von „Die Rückkehr der Jedi“ und „Das Erwachen der Macht“ und wird einem Alleingänger (Pedro Pascal) folgen, der bis an den Rand der Galaxie reist, um seiner Berufung als Kopfgeldjäger nachzugehen. Immer wieder stößt er dabei auf die Nachwirkungen des galaktischen Bürgerkrieges aus der Original-Trilogie und erfährt aus erster Hand den Einfluss, den dieser auf das „Star Wars“-Universum ausübt.

Mit dem offiziellen Launch von Disney Plus ist die erste Folge der Serie verfügbar und Fans könnten nicht begeisterter sein. Auf Twitter herrscht bereits große Freude über den Start von „The Mandalorian“, die wir für euch einmal zusammengefasst haben:

Yup, the first episode of #TheMandalorian rocked. It feels like the classic trilogy but is completely it’s own thing, feels very much more of a space western. The episode ends off on an intriguing bit. Curious to see where the series takes us. — Peter Sciretta (@slashfilm) November 12, 2019

Yup. I’m hooked. #TheMandalorian is everything I hoped it would be. From the second it starts, it feels like classic Star Wars. It is a very interesting story and a few genuine shocks. The Galaxy is big my friends, can’t wait to see more. And Nick Nolte riles #ihavespoken pic.twitter.com/516dTo7ost — Kristian Harloff (@KristianHarloff) November 12, 2019

Just watched episode 1 of The Mandalorian and WOW! This is a new and very different approach to Star Wars and I am here for it. Also, Disney+ is looking great so far! #TheMandalorian — Jundland Jake (@JakeFromYavin) November 12, 2019

The Mandalorian was really really good! Has the best VFX that I’ve ever seen in a Tv show. Very impressive. The soundtrack/score is also killer. Looking forward to future episodes! — BLUEWOOSH 🇨🇦 (@TheNhehirYT) November 12, 2019

Leider müssen deutschsprachige „Star Wars“-Fans noch eine ganze Weile warten, bis sie „The Mandalorian“ auch hier genießen dürfen. Ein offizieller Start von Disney Plus ist für den 31. März 2020 angekündigt und einen vorläufigen Deal mit einem anderen Streaming-Dienst für die Ausstrahlung von „The Mandalorian“ gibt es momentan nicht.

Bis dahin müssen wir uns gedulden und mit den vielen Trailern zufrieden geben, die Disney in den letzten Tagen veröffentlicht hat: