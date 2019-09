Disney Plus - Kostenloses Probeabo ab sofort in den Niederlanden verfügbar, das müsst ihr wissen!

In den Niederlanden kann man seit kurzer Zeit erstmals ein Probeabo des kommenden Streaming-Service Disney Plus erhalten. Ob es sich lohnt und welches Angebot bereits besteht, verraten wir euch hier.

Disney Plus ist womöglich einer der meist erwarteten neuen Streaming-Dienste. Schon in wenigen Monaten startet der Service offiziell in mehreren Ländern durch. Um den Abonennten einen ersten Eindruck vom Interface und dem Angebot zu geben, sind in einigen Ländern bereits Probeabos verfügbar.

Leer aber elegant

Eins unserer Nachbarländer darf sich glücklich schätzen. Denn in den Niederlanden ist momentan bereits ein Probeabo für den kommenden Streaming-Dienst Disney Plus verfügbar. Ein glücklicher User berichtete seine ersten Erfahrungen online und bestätigte einige erhoffte Gerüchte. In dem Artikel, der von The Verge veröffentlicht wurde, wird von einem leeren aber eleganten Interface geredet, das schon sehr vielversprechend wirkt.

Mit Überkategorien wie Pixar, Disney, Marvel, Lucasfilm und National Geographics ist es den Benutzern möglich, zwischen einer Vielzahl von Titeln hin und her zu wechseln. Dabei soll das Angebot momentan um einiges weniger sein, als zum Beispiel bei Netflix besteht, aber allein das Probeabo gibt schon mehr her als der kommende Service Apple TV Plus.

Größeres Angebot als gedacht

Neben so ziemlich allen Disney-Prinzessinnen-Filmen gibt das Probeabo scheinbar schon mehr Marvel-Titel her, als vorher versprochen. Statt der angekündigten vier Filme gibt es im niederländischen Probeabo bereits über 18 Titel.

Avengers

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Infinity War

Iron Man

Iron Man 2

Iron Man 3

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy, Vol 2

Black Panther

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The First Avenger

Captain America: Civil War

Thor

Thor: The Dark World

Thor: Rangnarok

Ant-Man

Ant-Man and the Wasp

Doctor Strange

Auch gibt es alle bisherigen Star Wars-Filme der Skywalker-Saga, Specials und Lego-Kurzfilme. Erste Folgen von „The Mandalorian“ sind leider noch nicht vorzufinden. Dafür bietet das Probeabo bereits eine große Auswahl an HDR und 4K-Titeln.

Außerdem soll der Service technisch bereits ohne Bugs und Fehler verlaufen. Chromecast und AirPlay sind ebenfalls verfügbar, wie eine einfache Benutzung des Dienstes mit Konsolen, Smartphones und Internet-Browsern. Mit dem Probeabo kann man momentan bis zu 7 Profilen erstellen, wovon 4 gleichzeitig schauen können.

Den kompletten Benutzungsbericht könnt ihr hier finden. Wir freuen uns auf jeden Fall bereits auf Disney Plus, ein Probeabo in Deutschland ist jedoch noch nicht angekündigt. Der Dienst soll offiziell am 12. November 2019 in den USA, Canada und den Niederlanden online gehen und wenige Tage später auch in Australien und Neuseeland.