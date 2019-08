Disney Plus - Kevin Allein Zu Haus: Remake für kommenden Streaming-Service angekündigt

Disney plant für den kommenden Streaming-Service einige der beliebtesten Film-Franchise zu rebooten. Neben „Nachts Im Museum“ soll auch „Kevin Allein Zu Haus“ eine Neuauflage kriegen.

Mit dem Aufkauf von 20th Century Fox durch Disney gehört dem Maushaus eine ganze Welle an neuen Titeln. Nicht nur Comicbuch-Charaktere, sondern auch eine Vielzahl von Filmklassikern werden in Zukunft unter dem Disney-Namen stehen. Aber damit ist Bob Iger, CEO von Disney, noch lange nicht zufrieden. Er möchte einige der beliebtesten Kinderfilme neu aufsetzen und kündigte bereits Remakes von „Kevin Allein Zu Haus“ und „Nachts im Museum“ an.

Reboots, Reboots, ...

Disney ist momentan im Reboot-Fieber. Nicht nur einige der bekanntesten Zeichentrick-Klassiker werden momentan neu verfilmt, auch sollen in Zukunft Realfilme aus den 90er-Jahren ihr erneutes Debut bekommen. Mit dem bevorstehenden Launch des Streaming-Services Disney Plus möchte Bob Iger, CEO von Disney, einige der beliebtesten Kinderfilme einen neuen Anstrich verleihen.

So kündigte Iger nicht nur ein Remake von „Kevin Allein Zu Haus“ für den Streaming-Dienst an, sondern sollen „Nachts Im Museum“, „Im Dutzend Billiger“ und „Gregs Tagebuch“ eine neue Version erhalten. Disney setzt somit auf große Namen, um so viele Menschen wie möglich für ihren Streaming-Service anzulocken.

Zur Erinnerung: „Kevin Allein Zu Haus“ war ein erfolgreicher Film in den 1990er Jahren, der Malcaulay Culkin seine Karriere gab. Der Film spielte über 700 US-Dollar weltweit ein. Auch Im „Dutzend Billiger“ (300 Millionen US-Dollar) und die „Nachts Im Museum“-Reihe (1,3 Milliarden US-Dollar) konnten große Gewinne verzeichnen, was die Filme für Disney natürlich umso attraktiver machen.

Was haltet ihr von der Welle an Reebots? Findet ihr es gut, die alten Klassiker in einer neuen Version zu sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!