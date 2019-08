Disney Plus - Interesse an der Plattform scheint die Prognosen stark zu übertreffen

Wenn diese Prognosen stimmen, könnte Disney als starker Konkurrent in den Streaming-Markt einsteigen. Könnte Disney Plus ein Problem für Netflix werden?

Das könnte in den kommenden Wochen zu einem spannenden Wettbewerb zwischen Disney Plus und Netflix avancieren. Das US-amerikanische Marktforschungsinstitut UBS Evidence Lab veröffentlichte nun die Ergebnisse einer Studie, die im April und Mai 2019 erhoben wurde. Von 1000 befragten Personen gaben 24 Prozent an, dass sie sehr wahrscheinlich eine Mitgliedschaft bei Disney Plus abschließen würden. 19 Prozent würden wahrscheinlich bei Disney Plus einsteigen. Macht eine Gesamtpositivquote von 43 Prozent.

Ein Konkurrent für Netflix?

Natürlich ist eine Untersuchung von 1000 Probanden nur eine Stichprobe. Werden diese Ergebnisse jedoch marktüblich auf die gesamten USA skaliert, so ergibt sich daraus die Prognose, dass 30,2 Millionen US-Bürger sehr wahrscheinlich eine Mitgliedschaft abschließen werden, gefolgt von 24,2 Millionen, die wahrscheinlich reinschauen werden. Macht in Summe einen potenziellen Kundenkreis von 54,4 Millionen US-Zuschauern. Dem Gegenüber steht die Prognose aus dem Hause Disney, die sich im ersten Rutsch rund 30 Millionen Zuschauer gewünscht hatten.

Hinzu kommt, dass 57 Prozent der Probanden, die mit wahrscheinlich geantwortet haben, zudem angaben, dass sie bereit sind die Mitgliedschaft bei einer anderen Streaming-Plattform für Disney fallenzulassen. Der Blick wendet sich hier natürlich in Richtung Netflix, die im zweiten Quartal dieses Jahres erstmals einen Gesamtverlust der Mitgliederzahl beobachten mussten. Aktuell steht der Streamingdienst jedoch weiterhin bei rund 60 Millionen Nutzern.

Sollte die Prognose von UBS Evidence Lab tatsächlich so eintreten, so müssen die ersten Wochen nach Launch von Disney Plus zeigen, wie überzeugt die Nutzer vom Angebot sind. Am Ende ist der Wettbewerb um die Krone dieses Marktes kein Sprint, sondern ein Ausdauerlauf. Erst kürzlich hatte Disney dem Konkurrenten Netflix den Kampf angesagt und ein traditionelleres Veröffentlichungsmodell für Serien und Filme angekündigt.

Disney Plus wird am 12. November dieses Jahres im US-amerikanischen Raum an den Start gehen. Ein Start in Deutschland ist aktuell mit 2020 datiert.