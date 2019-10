Disney Plus - Dreistündiger Trailer stellt alle 600 Filme und Serien zum Launch vor

Der neue Streaming-Dienst Disney Plus bietet zum Launch im November über 600 Filme und Serien an. Ein rund drei Stunden langer Trailer bietet schon jetzt eine umfangreiche Vorschau auf die vielen Titel, einschließlich Star Wars, Marvel und Pixar.

Disney Plus zieht gegen die großen Konkurrenten Netflix und Amazon Prime in die Offensive. Der neue Streaming-Dienst geht in wenigen Wochen an den Start und stellt jetzt sein umfangreiches Angebot zum Launch vor. Die Auswahl ist wie erwartet groß und beeindruckend.

Disney Plus Alle Filme und Serien, die an Tag eins verfügbar sein werden

Kein Wunder, schließlich können Kunden gleich zu Beginn aus über 600 Filmen und Serien auswählen. Dazu zählen Klassiker des Filmstudios bis hin zu zahlreichen Serien und aktuellen Kinofilmen. Abgerundet wird die Liste mit Produktionen der zum Mickey Mouse-Konzern gehörenden Marken wie Marvel, Star Wars, Pixar und 20 Century Fox.

Darüber hinaus entwickelt Disney Plus eigene neue TV-Serien wie The Mandalorian oder Obi-Wan aus dem „Star Wars“-Universum. Hinzu kommen neue TV-Serien wie „Loki“ oder „WandaVision“ aus dem Marvel Cinematic Universe. Auch eine Neuverfilmung des Zeichentrickklassikers „Susi und Strolch“ als Live-Action-Film gehört zum Launch-Angebot.

Disney Plus Angriff auf Netflix: Warum Binge-Watching nicht möglich sein wird

Disney Plus startet am 12. November in den USA und weiteren Ländern, unsere niederländischen Nachbarn eingeschlossen. Ein deutscher Starttermin steht weiterhin aus, dürfte aber wohl erst Anfang 2020 erfolgen.

Eine Vorschau auf die über 600 Filme und Serien gibt es nun auch in Form eines Trailers zu Disney Plus. Man sollte jedoch einiges an Sitzfleisch mitbringen, denn der Trailer mit den vielen Filmschnipseln hat allein schon eine Laufzeit von über drei Stunden.