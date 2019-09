Disney Plus - Disney zeigt Muskeln beim neuen Werbespot

Disney beginnt immer mehr Werbung zu veröffentlichen und präsentiert den kommenden Streamingdienst Disney Plus in einem brandneuen Werbespot.

Der November rückt immer näher und damit auch der Start des Streamingdienstes Disney Plus, der für das Unternehmen rund um Mickey Mouse und Co. ein paar Fans und Zuschauer an Land ziehen soll. Nun präsentiert Disney das anstehende Aufgebot in einem brandneuen Werbespot.

Disney hat in den letzten Jahren viel eingekauft

Wer hätte gedacht, dass wir Franchises wie die Simpsons oder Star Wars jemals versammelt unter dem Banner eines Disney-Videos zu Gesicht bekommen würden. Tatsächlich wirkt das Video ein wenig so, als wollte Disney ein bisschen die Muskeln spielen lassen und zeigen, was sich da mittlerweile alles ins Boot geholt wurde. Wir haben euch das entsprechende Video unter diesem Beitrag verlinkt.

Das vollständige Produktangebot, das wir wohl auch für den Start in Deutschland erwarten können, wurde vor kurzem im Rahmen einer Testphase in den Niederlanden öffentlich. Eine vollständige Auflistung aller Filme und Serien, die in „Disney Plus" enthalten sein werden, findet ihr hier verlinkt. Der neue Streamingdienst geht indess am 20. November dieses Jahres in den Staaten und elf weiteren Ländern an den Start.