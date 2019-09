Disney Plus - Auf diese gelben Inhalte freuen sich potenzielle Abonnenten am meisten

© Disney Plus / Fox

© Disney Plus / Fox

Disney Plus wird zum Launch unzählige Filme und Serien bereithalten. Eine Studie will aber nun herausgefunden haben, worauf sich potenzielle Abonnenten aktuell am meisten freuen.

Der November steht bevor und kurz vor der Weihnachtszeit beschenkt Disney den Streaming-Markt mit der hauseigenen Plattform Disney Plus. Zum Start wird der Streaming-Dienst nicht nur unzählige Filme bereitstellen, sondern darüber hinaus auch auf Serien der letzten Jahrzehnte zurückgreifen. Gleichzeitig dürfen aber natürlich Inhalte der neulich erworbenen Konkurrenten nicht fehlen.

Worauf freuen sich die Abonnenten am meisten?

Bei der Auswahl weiß der durchschnittliche Nutzer nur schwer die Übersicht zu behalten. Parrot Analytics nutzt dieses Durcheinander und misst die Nachfrage nach Inhalten, indem es Milliarden von Datenpunkten aus einer Vielzahl von Quellen erfasst und Interaktionen verfolgt, die als „Nachfrageausdrücke“ aus Social Media, Video-Streaming, Foto-Sharing, Blogging, Fan- und Kritikerbewertungen sowie File-Sharing bezeichnet werden. Das Unternehmen kombiniert diese Daten zu einem einzigen, länderspezifischen Maß für die Nachfrage des Publikums.

In Bezug auf den kommenden Streaming-Anbieter ergeben sich daraus zwei überraschende Sieger, die sich weit vor den kommenden Serien wie „The Mandalorian“ bewegen. Dabei handelt es sich einmal um die langlaufende Zeichentrickserie The Simpsons, die nach dem Erwerb von Fox offiziell zu Disney gehört sowie die Serie Star Wars Rebels, die sich bereits in den letzten Jahren zu einem kleinen Favoriten neben den Kinofilmen entwickelt hat.

Die Analyse umfasste Australien und Neuseeland, die Niederlande sowie die USA und Kanada - die ersten Länder, in denen Disney Plus eingeführt wird.

In Anbetracht dessen, worüber sich zukünftige Abonnenten des Streaming-Dienstes freuen dürfen, können diese Ergebnisse klar als Überraschung angesehen werden. Obwohl „Die Simpsons“ bereits seit Jahren mit immer stärkerer Kritik zu kämpfen hat, freut sich die Masse wohl über die Möglichkeit, in der 30-jährigen Geschichte der gelben Familie zu wühlen.

„Star Wars Rebels“ hingegen ging 2014 an den Start und wurde mit der finalen Episode im Jahre 2018 beendet. Geht man rein nach Klicks, so wie es Parrot Analytics nun getan hat, scheint sich die Community insbesondere auf altbewährte Inhalte zu freuen.