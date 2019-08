Disney Plus - Diese Filme und Serien werden ab Tag 1 verfügbar sein

Der Streaming-Dienst Disney Plus (Disney+) geht schon in wenigen Monaten in den USA online. Auf welche Filme und Serien die Abonennten ab Tag 1 Zugriff haben, verraten wir euch hier.

Disneys Streaming-Service Disney Plus (Disney+) wird im November in den USA online geschaltet. Obwohl wir in Deutschland vorerst noch nicht auf das Programm des Dienstes Zugriff haben werden, ist es trotzdem spannend zu beobachten, welche Serien und Filme mit dem Launch verfügbar sein werden. Wir haben die komplette Liste für euch im Überblick.

Disney Plus Streaming-Service wird mit über 300 Filmen und 7000 TV-Episoden starten

Ein guter Start

Disney hat sie alle! Damit wirbt die Firma jedenfalls, die für den kommenden Streaming-Service Inhalte von Studios wie Marvel, Pixar, Lucasfilm und 20th Century Fox zur Verfügung stellen wird. Dabei soll nicht gespart werden, denn zum Launch von Disney Plus werden unter anderem 18 Pixar-Filme, alle 30 Staffeln der „Die Simpsons“, mindestens die erste Episode von „The Mandalorian“ (inklusive aller Star Wars-Filme) und Animations-Klassiker wie „Bambie“, „Schneewittchen“ und „Pinocchio“ aufrufbar sein.

Disney wird in den USA am 12. November 2019 online gehen. Die Kosten begrenzen sich momentan auf 7 US-Dollar pro Monat (oder 70 US-Dollar im Jahr), was jedoch mit einem Bundle aufgestockt werden kann. Wann der Dienst genau in Deutschland ins Rennen gehen wird, bleibt vorerst abzuwarten, Bob Iger, CEO von Disney, versprach jedoch einen europaweiten Launch bis spätestens Frühjahr 2020.

Bis dahin könnt ihr euch die komplette Liste an Filmen und Serien anschauen, die in den Staaten ab dem 12. November verfügbar sein werden:

Filme:

101 Dalmatier

Das Große Krabbeln

A Goofy Movie

An Extremely Goofy Movie

Aladdin

Bambi

Die Schöne und das Biest

Big Hero 6

Brave: Merida

Captain Marvel

Cars

Cars 2

Cars 3

Cinderella

Coco

Fantasia

Findet Dorie

Findet Nemo

Free Solo

Frozen

Hercules

High School Musical

Schatz, Ich Habe Die Kinder Geschrumpft

Inside Out

Iron Man

Iron Man 3

Susie & Strolch

Mary Poppins

Moana

Die Monster AG

Monsters University

Peter Pan

Pinocchio

Fluch der Karibik: The Curse of the Black Pearl

Ratatouille

Remember the Titans

Rogue One: A Star Wars Story

Cinderella

Schneewittchen Und Die Sieben Zwerge

Star Wars: A New Hope

Star Wars: Attack of the Clones

Star Wars: Empire Strikes Back

Star Wars: Return of the Jedi

Star Wars: Revenge of the Sith

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Phantom Menace

Arlo & Spot

Die Unglaublichen

Die Unglaublichen 2

Das Dschungelbuch

Der König der Löwen

Arielle: Die Meerjungfrau

The Mandalorian

Plötzlich Prinzessin

The Rocketeer

Die Hexe Und der Zauberer

Thor: The Dark World

Toy Story

Toy Story 2

Toy Story 3

Tron

Oben

Wall-E

Zootopia

100 Verschiedene Disney-Channel-Filme

Serien:

Forky Asks a Question

High School Musical: The Musical: The Series

Marvel's Hero Project

SparkShorts

The Simpsons (Staffeln 1-30)

The World According To Jeff Goldblum

The Mandalorian

Disney Channel (5000 Episoden von verschiedenen Serien)

250 Stunden Material von National Geographic