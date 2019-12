Discord - Störung: API-Errors bringen Server zum Absturz

Ein massiver Serverausfall plagt Client und Server von Discord. Eine Verbindung zu den offiziellen Discord-Servern ist nicht möglich, wodurch Anmelden und Verbinden aktuell nicht funktioniert. Teilweise wird man aus dem Server geschmissen, hin und wieder gibt es einfache Abbrüche.

Wer die offizielle Discord-Website aufrufen will, bekommt folgende Fehlermeldung angezeigt:

„API-Errors / Latency: Google is currently investigating an issue with SSD persistent disk in our region (what our database clusters store their data on). We are awating their resolution. Given the IO starvation, we are expecting continued API latency - as most if not all of our datastores are currently degraded. We will post updates as we get them.“