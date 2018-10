Discord - Der offizielle Server der PlayNation-Community ist da!

PlayNation goes Discord! Am heutigen Tage stellen wir unseren neuen Discord-Server online, der für die Community als Anlaufpunkt dienen soll. Hier könnt ihr mit alten und neuen Freunden zocken und euch über Aktuelles aus der Gaming-Welt austauschen.

Mit Freuden beobachten wir unsere Kommentare unterhalb der einzelnen News, Videos und Artikel sowie unsere Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram genauestens. Wir sind sehr dankbar für euer Feedback, da wir uns stetig verbessern möchten. Doch nun möchten wir euch auch mal etwas zurückgeben. Die Zeit ist gekommen, dass die Community von PlayNation noch enger zusammenrückt!

Mit dem heutigen Tag geht unser hauseigener Discord-Server online, der dies nun ermöglichen soll.

PlayNation ist nämlich nicht nur eine Webseite, sondern eine Gemeinschaft, die sich für die bunte Welt des Entertainments, Gamings und für zeitgemäße Popkultur interessiert. Diese Menschen dahinter möchten wir mit unserem Discord-Server noch enger zusammenbringen. Hier kann sich jeder über aktuellen Themen austauschen, während potenzielle Spielgruppen mit neuen Bekannten und Freunden entstehen. Zudem findet ihr hier auch noch alle aktuellen Gaming- und Entertainment-News unserer Webseite - ganz entspannt in der Übersicht.

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserem Discord einen Besuch abstattet!

Hier gehts zum PlayNation-Discord!

Bitte lest euch die Regeln durch!

Bei weiteren Fragen: Wendet euch ruhig an das PlayNation-Team auf dem Discord!

Was ist Discord?

Bei Discord handelt es sich um eine kostenlose Desktop- und Mobile-App für Gamer, die Voice- und Sprachchat miteinander kombiniert. Ihr könnt also ähnlich wie auf Teamspeak mit euren Mitspielern sprechen und parallel dazu in Text-Channeln schreiben. Dabei wird der Dienst ständig erweitert und verfügt über kleinere Goodies. Zum Beispiel können die User sehen, was ihre Freunde gerade spielen. Der Home-Button ''Aktivität'' hält diesbezüglich eine Übersicht aller Freunde bereit. Oder hier wird auch angezeigt, wenn ein Streamer, den ihr verfolgt, gerade live gegangen ist.

Außerdem ist jüngst ein Discord Store integriert worden, der zahlreiche Spiele zum Kauf oder im Abonnement bereithält:

Discord Game-Store in der Betaphase ist da, Discord Nitro ähnelt jetzt PS Plus