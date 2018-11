DiRT Rally 2.0 - Neues Entwicklervideo mit frischem Gameplay

Codemasters hat ein neues Video zu DiRT Rally 2.0 veröffentlicht. Darin plaudern die Entwickler über die Neuerungen und zeigen frisches Gameplay aus dem Rallye-Rennspiel. Außerdem verraten sie erste Details über die zusätzlichen Inhalte, die nach dem Release angeboten werden

Rennspiel-Fans dürfen sich Anfang 2019 mit DiRT Rally 2.0 auf ein absolutes Highlight freuen. Codemasters hat nun ein weiteres Dev-Insight-Video zur Rallye-Simulation veröffentlicht, in der Chief Games Designer Ross Gowing auf die Neuerungen und Zukunftspläne des ambitionierten Racers zu sprechen kommt.

DiRT Rally 2.0 Inhalte der Day One- und Deluxe-Editionen vorgestellt

DiRT Rally 2.0 mit E-Sports-Fokus und Time Trials

DiRT Rally 2.0 schickt sich an, den gelungenen Vorgänger in Sachen Realismus in seine Schranken zu verweisen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen Reifenabnutzung, Oberflächenveränderung der Fahrbahn, Fahrzeugverschleiß, Wettereffekte und weitere Verbesserungen, die einen direkten Einfluss auf das Fahrverhalten und eure Bestzeiten haben werden.

Weiterhin verrät Ross Gowing, dass das kompetitive Spielerlebnis deutlich ausgebaut werden soll. Die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Herausforderungen kehren in DiRT Rally 2.0 zurück. Außerdem wartet der Racer mit einem neuen Time-Trial-Modus auf.

Darin habt ihr die Möglichkeit, bei Regen oder trockener Fahrbahn gegen die Bestzeit anderer Spieler anzutreten:

„Damit ungefilterte Leistungen getestet werden können führt, DiRT Rally 2.0 neben dem Karrieremodus ein Time-Trial ein, das es den Spielern erlaubt unter Idealbedingungen – ohne Ablenkung – ihre persönlichen Topleistungen abrufen zu können.“

Nach dem Launch von DiRT Rally 2.0, der am 26. Februar 2019 erfolgt, liegt der Entwicklerfokus auf den E-Sports-Aspekten des Spiels. Dazu haben sich die Entwickler neue Möglichkeiten überlegt und wollen außerdem den direkten Draht zur Community suchen, um Ideen zu sammeln, wie man die besten Spieler ermitteln kann.