DiRT Rally 2.0 - Neuer Trailer stellt Rallycross-Modus vor

In DiRT Rally 2.0 von Codemasters wird nicht nur auf klassischen Etappen gefahren. Die Rennsimulation der britischen Entwickler wartet mit der offiziellen FIA World Rallycross Championship-Lizenz auf. Der adrenalingeladene Modus präsentiert sich im neuen Trailer erstmals in bewegten Bildern.

Die Rennsimulation DiRT Rally 2.0 lässt euch nicht nur in klassischen Offroad-Etappen gegen die Uhr antreten: Im Rallycross-Modus kämpfen acht Fahrer gleichzeitig auf engen Pisten um den Spitzenplatz.

DiRT Rally 2.0 So funktioniert der Karrieremodus

Brachiale Rennaction, auch online

Im neuen Trailer zur Rallye-Simulation DiRT Rally 2.0 widmen sich die Entwickler von Codemasters dem actionreichen Rallycross-Modus, der mit der offiziellen FIA World Rallycross Championship-Lizenz aufwartet.

Neben den klassischen Rallyes in Etappenform und historischen Rennen haben es alle acht Strecken der 2018 FIA World Rallycross Championship in das Spiel geschafft, auf denen ihr euer fahrerisches Können in halsbrecherischen Kopf-an-Kopf-Rennen unter Beweis stellen müsst.

Mit von der Partie sind ebenfalls die drei neuen Pisten der Rennserie in Mettet, Silverstone, Circuit de Barcelona – Catalunya. Gefahren wird in insgesamt vier Fahrzeug-Klassen: Supercars, RX2, RX Super 1600s sowie RX Crosskarts.

Erstmals in der Historie der DiRT-Serie vertreten sind der Renault Megane RS RX des GCKompetition World Rallycross-Teams, der Audi S1 EKS RX quattro und das PSRX Volkswagen Polo R Supercar des amtierenden FIA World Rallycross Champions Johan Kristofferson.

Gefahren wird neben dem Einzelspielermodus auch im Multiplayer, wie Codemasters bestätigt:

„Im neuen Rallycross-Championship-Modus erleben Spieler den vollen Umfang der adrenalintreibenden Rennserie, wenn sie im Fahrzeug ihres Favoriten von der ersten Warm-Up Runde über Halbfinale und Finale zum Sieg rasen. Neben der Single-Player-Erfahrung ermöglicht Rallycross im Online-Modus von DiRT Rally 2.0 Spielern rasante Kopf an Kopf Rennen mit bis zu acht Fahrern gleichzeitig.“

DiRT Rally 2.0 Neuer Trailer zeigt klassische Rennwagen und Streckenabnutzung

Zusätzliche Rallycross-Strecken und -Fahrzeuge sollen nach Release im Rahmen der Seasons ihren Weg ins Spiel finden, darunter unter anderem die Rallycross-Gruppe B.

Erscheinen wird DiRT Rally 2.0 am 26. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One.