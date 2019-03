DiRT Rally 2.0 - Neue Inhalte und Start von Season One bekannt gegeben

Die Rallye-Simulation „DiRT Rally 2.0“ von Codemasters bekommt schon bald neue Inhalte spendiert. Im Rahmen von Seasons soll das Rennspiel regelmäßig erweitert werden. Jetzt steht fest, wann Season One an den Start gehen wird und welche Inhalte euch erwarten.

Das Offroad-Rennspiel DiRT Rally 2.0 raste ohne Umschweife auf den Rallye-Thron und konnte in unserem Tests fast vollends überzeugen, auch wenn es dem Spiel etwas an Inhalten fehlte. Doch das wird sich schon bald ändern, denn Season One steht bereits vor der Tür und wartet mit vielen Neuerungen auf.

DiRT Rally 2.0 Test - Knallhart, dreckig und gemein!

DiRT Rally 2.0 Season One startet in der kommenden Woche

Bereits in der kommenden Woche wird Codemasters die erste Season von „DiRT Rally 2.0“ an den Start bringen. Über die kommenden elf Wochen hinweg werden viele neue Fahrzeuge und Rennorte für den Offroad-Racer folgen.

Besitzer der Deluxe-Edition kommen ohne zusätzliche Kosten in den Genuss der Neuerungen, während Käufer der Standardausgabe zum Deluxe Content Pack greifen oder alle neuen Erweiterungen einzeln erstehen können.

Season One zu „DiRT Rally 2.0“ beginnt am 12. März und wird sich ausschließlich auf die klassischen Rallyes konzentrieren. Hier ist die Roadmap für die erste Saison:

Woche 1: Skoda Fabia Rallye, Citroën C4 Rallye

Woche 3: Monte Carlo Rally, Special Livery

Woche 5: BMW M1 Procar Rally, Open Manta 400, Special Livery

Woche 7: Schweden Rallye

Woche 9: Ford Focus RS Rally 2007, Subaru Impreza, Special Livery

Woche 11: Deutschland Rallye

DiRT Rally 2.0 Inhalte der Day One- und Deluxe-Editionen vorgestellt

Season Two zu „DiRT Rally 2.0“ soll ähnlich umfangreich ausfallen, verrät Codemasters. Ob die zweite Saison dann auch mit neuen Inhalten für den Rallicross-Modus aufwartet, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt. Jetzt freuen wir uns allerdings erstmal auf die Rückkehr von Schnee und Eis.