DiRT Rally 2.0 - Inhalte der Day One- und Deluxe-Editionen vorgestellt

Im kommenden Februar greift Codemasters mit DiRT Rally 2.0 erneut nach dem Offroad-Thron. Zum Release werden zwei verschiedene Versionen des Rennspiels erscheinen. Die Inhalte der Day One- und Deluxe-Editionen wurden nun offiziell bekanntgegeben.

Seit geraumer Zeit werkeln die Entwickler von Codemasters an der Rallye-Simulation DiRT Rally 2.0 und wollen laut eigener Aussage das authentische Fahrgefühl des Vorgängers nochmal toppen. Zum Release wird der Racer in zwei verschiedenen Editionen erscheinen. Wir verraten euch, was drinsteckt.

Deluxe-Edition startet früher

Wer sich DiRT Rally 2.0 zum Release sichern will, bekommt neben der Standard-Version zwei besondere Editionen an die Hand. Die Day One-Edition des Rennspiels wartet mit dem legendären Porsche 911 RGT Rally Spec auf und liefert euch früheren Zugriff auf die beiden Offroad-Boliden Fiat 131 Abarth Rally und Alpine Renault A110 1600 S.

Noch mehr Inhalte erwarten euch in der Deluxe-Edition. Diese bietet neben den Inhalten der Day-One-Fassung zudem schnelleren Zugriff auf fünf Fahrzeuge (Ford Escort Mk II, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 und Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite).

Außerdem enthalten sind die ersten beiden Season-Updates nach Veröffentlichung, die mit drei neuen Renn-Locations (verteilt auf Rally und Rallycross) und je fünf vorgezogenen Freischaltungen weiterer Fahrzeuge aufwarten.

Weitere Extras umfassen zusätzliche Ingame-Events und -Boni sowie verbesserte Starterfahrzeuge im „My Team“-Fuhrpark. Zusätzlich können Käufer der Deluxe-Edition bereits vier Tage vor dem offiziellen Launch loslegen.

Wer sich für die Deluxe Edition entscheidet, kann bereits am 22. Februar an den Start gehen, alle anderen müssen sich noch bis zum 26. Februar 2019 gedulden.