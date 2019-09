Dino Crisis - Remake: Erster Gameplay-Trailer zum Fanprojekt erschienen

Ein vielversprechendes Fanprojekt zu „Dino Crisis“ befindet sich aktuell in Produktion. Das team Arklay's hat jüngst den ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt.

Vor rund zwei Monaten hat team Arklay's den allerersten Trailer zum Fanprojekt rund um Dino Crisis geteilt. Der dreiminütige Trailer gab seinerzeit bereits einen ersten Eindruck von dem Vorhaben, „Dino Crisis“ in die aktuelle Zeit zu transportieren.

Passend zum 20. Jubiläum von Dino Crisis möchten die Hobbyentwickler das Franchise eigenhändig wiederbeleben. Den entsprechenden Trailer haben wir hier nochmal für euch eingebunden:

Remake: Fans basteln an Dino Crisis

In der Zwischenzeit haben sie die Interessenten mit diversen Updates wie einem Briefing-Trailer oder gar einem Umgebungs-Trailer auf dem Laufenden gehalten.

Das fünfköpfige Team möchte das Survival-Horror-Urgestein in der Unreal Engine 4 neu aufleben lassen. Um dies zu bewerkstelligen, haben sie sich unter anderem den Komponisten Jon Rob ins Boot geholt.

Ganz aktuell gibt es einen ersten Gameplay-Trailer, der nun ansatzweise vermittelt, was die Spieler am Ende erwarten dürfte. Ob sich Capcom in der Zwischenzeit bis zum Release nicht irgendwann einklingt, bleibt abzuwarten. Ein ähnlich aufwendiges Fanprojekt rund um Resident Evil 2 wurde kurz vor der Ankündigung des gleichnamigen Remakes seitens Capcom eingestampft. Und es bestehen seit einiger Zeit Gerüchte, dass Capcom an ein Reboot oder Dino Crisis 4 arbeiten könnte.

Bis zum finalen Release des Fanprojekts dürfte es noch eine Weile dauern. Aber wir behalten das Projekt für euch im Auge. Ihr könnt euch den neuen Regina-Reveal- und den Gameplay-Trailer hier ansehen: