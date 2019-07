Dino Crisis - Fans nutzen Unreal Engine 4 für ein Remake von Dino Crisis

„Dino Crisis“, ein Spiel von Capcom, erhält nach 20 Jahren ein Comeback. Fans nehmen es in die Hand und verpassen dem Spiel durch Unreal Engine 4 ein großes Remake.

Vor 20 Jahren erschien Dino Crisis in Japan für die PlayStation und trotz des Verlangens der Fans erschien das Spiel weder in der Bibliothek von PlayStation Classic noch in einer HD-Kollektion. Das lassen Fans nicht auf sich sitzen und nutzen den Geburtstag des Spiels für ein Remake.

Die Modder-Gruppe Team Arkley's möchte „Dino Crisis“ wieder Leben einhauchen und arbeitet derzeit an einem Remake durch Unreal Engine 4. Nachdem sie von DSO Gaming entdeckt wurden, veröffentlichte das Team in den letzten Wochen seine Arbeit auf YouTube.

Noch fehlen die Dinosaurier

Die Videos entführen die Zuschauer auf ein Gelände mit zahlreichen Zäunen und Stahlwänden. Noch gibt es keine Dinosaurier, doch die passende Stimmung kommt bereits auf.

Das Team Arkley's besteht lediglich aus fünf Personen. Ein vollwertiges Fan-Remake ist also viel Arbeit und angesichts der Gefahr, aufgrund des Copyrights eine DMCA-Benachrichtigung von Capcom zu erhalten, mit Risiken behaftet. Allerdings könnte ein spielbares Level Capcom Anreiz dazu geben, eine neue Version von „Dino Crisis“ zu veröffentlichen.

Was sagt ihr? Hättet ihr gern eine überarbeitete und neue Version von dem Spiel? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.