Dino Crisis - Erscheint ein Remake für die PS5 und Xbox Series X?

Wenn es dazu kommt, dürfte der Release-Zeitraum auf frühestens 2020 fallen. Was bedeuten würde, dass das nächste Remake für die PS5 und Xbox Series X erscheint. Womöglich plant Capcom auch eine kleine Überraschung bezüglich der Launch-Titel für die Next-Gen-Konsolen? Wir dürfen gespannt sein, was wir bald von offizieller Seite aus erfahren werden.

Wichtig sei zudem, dass ein weiteres Remake ebenfalls auf der RE Engine basieren soll, die jetzt bei „Resident Evil 3“ zum Einsatz kommt. Es liegt also nahe, dass sie sich zunächst „Dino Crisis“ widmen werden. Immerhin wurde „Dino Crisis“ vom gleichen Team entwickelt, das auch für das „Resident Evil“-Original verantwortlich zeichnet.

Laut dem bekannten Brancheninsider AestheticGamer , der schon häufiger in der Vergangenheit richtig lag mit seinen Vorhersagen, wird Capcom das aktuelle Vorgehen fortsetzen und weitere Remakes produzieren. Doch mit dem „Resident Evil“-Franchise soll erst einmal Schluss sein. Nach dem Remake von „Resident Evil 3“ soll sich das Studio vorerst auf Remakes anderer Franchises konzentrieren und da gibt es bekanntermaßen eine Menge.

Doch das könnte noch längst nicht alles gewesen sein, was die japanischen Studios von Capcom hier auf der Agenda stehen haben. Schon lange wird spekuliert, ob es ein „Dino Crisis 4“ oder gar ein Remake von Dino Crisis geben könnte. Der erste Teil genießt heute noch immer ein hohes Ansehen bei den Fans, in dem Capcom die Zombies kurzerhand mit todbringenden Dinosauriern ausgetauscht hat. Vom generellen Horror-Survival-Gefühl konten sie viel aus „Resident Evil“ transportieren, der Titel war ein echter Überraschungshit für die Fans dieses damals noch frischen Genres.

Lange Zeit wurde spekuliert, ob nach Resident Evil 2 auch Resident Evil 3 ein offizielles Remake erhält und die Fans wurden nicht enttäuscht. Während einer State of Play von Sony gab es schließlich den überraschenden Trailer und die vollständige Ankündigung zum Spiel .

Nachdem Capcom dem Horror-Survival-Genre mit dem Remake von „Resident Evil 2“ wieder neues Leben eingehaucht hat, könnten sie im Geheimen bereits an einem neuen Projekt arbeiten, das den Fans bekanntvorkommen dürfte.

Capcom hat die Stimme der Fangemeinde erhört und setzt mit „Resident Evil 3“ einen weiteren Klassiker neu auf. Aber was folgt danach? Könnten andere Franchises ebenfalls neu aufgesetzt werden?

Dino Crisis - Capcom hat Marke neu angemeldet: Remake oder Nachfolger in Arbeit?

