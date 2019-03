Diablo - Klassiker kehrt auf GOG zurück, weitere Blizzard-Spiele folgen

Blizzard lässt alte Klassiker aufleben. Den Anfang macht Diablo, das ab sofort im Store via GOG.com zur Verfügung steht. So ist der Titel erstmals in digitaler Form erhätlich. Und dabei soll es nicht bleiben.

Die Kollegen von Blizzard haben heute bestätigt, dass die großen Klassiker in Zusammenarbeit mit GOG.com zurückkehren werden - und zwar in digitaler Form. Den Startschuss feiern sie mit Diablo, dem Action-Rollenspiel aus dem Jahre 1996, das ab heute zum Download bereitsteht. Weitere Games werden in der Zukunft folgen.

Diablo 4 Release für 2019 ausgeschlossen

Blizzard-Klassiker feiern Comeback

Viele alteingesessene Fans der Spieleschmiede Blizzard dürfte es freuen, dass sie noch einmal Hand anlegen dürfen. Die digitale Version von Diablo, die ihr ab sofort via GOG.com herunterladen könnt, kommt mit zwei unterschiedlichen Spielmodi daher.

Zum einen gibt es den klassischen Modus aus dem Jahr 1996 mit Battle.net-Support. Dieser Modus bedeutet, ihr kommt mit klassischer SVGA-Grafik und 20 Bildern die Sekunde aus. Falls euch das zu lahm ist, dann gibt es noch eine modernisierte Fassung mit Support für Windows 10, bei der von Haus aus viele Fehler behoben wurden. Die Spielversion wird über den Launcher angesteuert.

„Wir fanden es jammerschade, dass unsere kultigen Spiele nicht mehr für unsere Spieler verfügbar waren. Deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr, das zusammen mit GOG.COM zu ändern,“ so Rob Bridenbecker, Vice President und Executive Producer von Blizzard Entertainment. „Das war schon lange überfällig und wir hoffen, dass unsere Spieler ihren Spaß daran haben, die alten Klassiker wiederzuentdecken.“

Wenn ihr sehen wollt, wie alles rund um Sanktuario seinen Anfang nahm, dann solltet ihr nachträglich nochmal reinsehen. Hier geht es direkt zum Store!

Diablo 4 Kotaku bestätigt Entwicklung: Hätte auf der BlizzCon 2018 angekündigt werden sollen, aber Blizzard dementiert

Und als wäre das nicht schon Nostalgie genug, werden die Spiele „Warcraft: Orcs & Humans“ und „Warcraft II“ in der Zukunft ebenfalls auf GOG.com veröffentlicht. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Wenn es mehr Infos dazu gibt, erhaltet ihr sie bei uns auf PlayNation!