Diablo - Blizzard will im kommenden Jahr mehrere Projekte vorstellen

Fans von Diablo können sich bereits auf das kommende Jahr freuen. Wie Blizzard im eigenen Forum bestätigt, wollen die Entwickler in 2019 mehrere Projekte zur Marke vorstellen. Möglicherweise wird dann ja endlich Diablo 4 enthüllt.

Die Enthüllung des Mobile-Ablegers Diablo Immortal von Blizzard Entertainment stieß bei Fans der Reihe auf heftige Kritik. Daraufhin räumten die Verantwortlichen ein, mehrere Projekte zur Diablo-Marke in Entwicklung zu haben. Diese sollen im kommenden Jahr vorgestellt werden.

Erfolgt die Ankündigung von Diablo 4 in 2019?

Im offiziellen Blizzard-Forum haben die Entwickler jetzt ein Statement veröffentlicht, in dem sie die Enthüllung mehrerer Diablo-Projekte für das kommende Jahr versprechen:

„Wir lesen weiterhin das Feedback und unsere internen Diskussionen werden fortgesetzt. Wir haben viele Pläne für Diablo, die sich über mehrere Projekte erstrecken und die wir im Verlauf des kommenden Jahres enthüllen werden.“

„Wir sind gespannt darauf, mehr zu all unseren Projekten zu verraten, aber einige werden sich gedulden müssen, da wir es bevorzugen euch etwas davon zu zeigen anstatt euch nur von ihnen zu erzählen. Es wird einige Zeit benötigen, da wir danach streben eure Erwartungen zu erfüllen, aber nun sind wir mehr als je zuvor dazu verpflichtet Diablo-Erfahrungen zu liefern, auf die die Community stolz sein kann.“

Das passt zumindest teilweise zum erst kürzlich veröffentlichen Interview zu Diablo 4, welches sich unter dem Codenamen „Fenris“ in Entwicklung befinden soll. Darin wählten aktuelle und ehemalige Blizzard-Mitarbeiter fast denselben Wortlaut. Wir dürfen also gespannt sein, welche Zukunft auf die Diablo-Serie im kommenden Jahr wartet und an welchen Projekten die Erfinder, neben Diablo 4 das als nahezu sicher gilt, tatsächlich werkeln.