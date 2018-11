Diablo Immortal - NetEase spricht in China über Mobile-Game und verrät mehr Details

Es gibt ein paar neue Infos zu Diablo Immortal, dem kommenden Action-RPG für mobile Endgeräte. NetEase, der Blizzard-Kooperationspartner, hat sich gegenüber den chinesischen Medien zu Wort gemeldet. Primär gibt es Randinfos zur Spiel-Engine Messiah.

Wider aller negativer Kritik wird Diablo Immortal trotzdem veröffentlicht. Wie einige von euch wissen, wird der Mobile-Titel in Zusammenarbeit mit NetEase entwickelt. Das chinesische Unternehmen wird sich zum Großteil um die technische Umsetzung kümmern.

Diablo Immortal Shitstorm: Blizzard wird ausgebuht, Trailer mit Dislike-Rekord

Einige chinesische Medieninstanzen haben mittlerweile mit NetEase gesprochen und konnten noch ein paar zusätzliche Informationen einholen, die wir euch keineswegs vorenthalten möchten. Ein kleines Round-up der wichtigsten Details präsentieren wir euch nachfolgend in der Übersicht.

Das solltet ihr über Diablo Immortal wissen:

Diablo Immortal wird mit der hauseigenen NetEase-Engine ''Messiah'' entwickelt

Die Entwicklung startete bereits im Jahre 2010

Die Engine wurde erstmals im Jahre 2013 bei einem 3D-Mobile-Game verwendet

NetEase ging eine Partnerschaft mit Qualcomm ein, um Messiah für Mobile-Chips zu optimieren

Messiah unterstützt: PBR (Physically based Rendering), ''Normal Mapping'', GPU-Partikel, Echtzeit-Belichtung

Messiah wurde unter anderem für Knives Out von NetEase verwendet

Weiter gibt es ein paar Infos in Hinsicht auf den Artstyle. So bestätigt das Unternehmen, dass Diablo Immortal nicht so "dunkel" sein wird wie das PC-Spiel. Diese Aussage bezieht sich wohl auf Diablo III. Ferner haben sie noch bestätigt, dass das Business-Modell wohl noch nicht in Stein gemeißelt sei. Hier bleibt es also abzuwarten, ob Mikrotransaktionen oder ähnliche Mechanismen verbaut werden.

Das Entwicklerteam konzentriert sich momentan auf die Qualität des Spiels und es gibt noch keinen festen Entschluss, ob Android- und iOS-User die gleichen Server teilen werden. Falls sich diesbezüglich etwas tut, erfahrt ihr es bei uns.

Diablo Immortal Blizzard-Entwickler reagieren auf Shitstorm