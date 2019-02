Diablo 4 - Release für 2019 ausgeschlossen

Blizzard Entertainment hat einen Release von Diablo 4 für das aktuelle Jahr ausgeschlossen. Tatsächlich rechnet das Unternehmen sogar damit, in diesem Jahr kein einziges großes Spiel auf den Markt zu bringen. Im Zuge dessen erwartet man auch einen ordentlichen Umsatzrückgang.

In diesem Jahr dürfen wir nicht mit der Veröffentlichung von Diablo 4 rechnen. Das deutete Entwickler Blizzard Entertainment im Rahmen seines Geschäftsberichtes an, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vorgestellt wurde.

Darin heißt es, dass 2019 für Blizzard ein schwächeres Jahr sein werde, da keine großen Veröffentlichungen geplant seien. Im vergangenen Jahr habe man noch vom Release von World of Warcraft: Battle for Azeroth profitiert, doch ein solcher Effekt werde 2019 nicht eintreten.

Kein Blockbuster in 2019

In der Tat: Schaut man auf die von Blizzard angekündigten Releases für das kommende Jahr, dann ist die Liste durchaus dürftig. Bislang sind nur drei Titel angekündigt, von denen zwei Remakes darstellen und eines für Mobilgeräte geplant ist.

Spieler rechnen damit, dass Diablo 4 voraussichtlich 2020 erscheinen wird. Zuletzt soll die Entwicklung komplett neugestartet worden sein:

