Diablo 4 - Online-Zwang: Siegel online only löst Shitstorm aus

Blizzard hat sich dazu entschieden, „Diablo IV“ mit dem Siegel „online only“ zu versehen. Es kann also nur online gespielt werden und das gefällt der Diablo-Community gar nicht. Die Meldung hat einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Die wartenden Fans sind aufgebracht.

Das isometrische Action-RPG Diablo 4 wurde Anfang November angekündigt, Blizzard hat neben dem Ankündigungs- und Gameplay-Trailer bereits diverse Videos zu den ersten drei Heldenklassen offenbart. Die Ankündigung wird bislang positiver aufgenommen als das Mobile-Pendant Diablo: Immortal, das im letzten Jahr herbe Kritik einstecken musste.

Diablo Immortal Shitstorm: Blizzard wird ausgebuht, Trailer mit Dislike-Rekord

Doch auch wenn „Diablo IV“ auf die ersten paar Meter eher positives Feedback erhält, gibt es schon jetzt einige Punkte, an denen die Fans anecken. Dazu zählen unter anderem geplante Mikrotransaktionen.

Und nun tat sich ein weiteres Problem auf. Es wurde nun offiziell bestätigt, dass das Spiel nur online spielbar ist, einen Offline-Modus gibt es nicht. Eine Internetverbindung wird vorausgesetzt, ansonsten kann es nicht gestartet werden.

Da die weltweite Spielerschaft zumeist recht negativ auf einen Online-Zwang reagiert, war es wohl abzusehen, dass sie auch in diesem Fall keine Gnade walten lässt. Im Netz hagelt es nun massig Kritik. Es artet in einem regelrechten Shitstorm aus. Viele Spieler wollen „Diablo 4“ nun boykottieren:

Really? Diablo 4 is not going to have a offline mode. Don't know what I think about this MMO approach they going for, could be a good thing or it could totally ruin the game but it's a long time before it's released so I have to wait and see. — Lars Lundquist (@GeekySwede) November 5, 2019

Diablo 4 online only? Fuck that, hard pass. — Some person (@Zombiefan321) November 8, 2019

Fuck.Blizzard.Again.



Diablo 4 online only. pic.twitter.com/JqKhpCfKvG — Saint Michael's Soul (@SaintMichaelsSo) November 6, 2019

Diablo 4 is "online only" with no offline mode? Wow, Blizzard has learned NOTHING. — Genki-JAM (@GenkiJAM) November 4, 2019

Blizzard: Diablo 4 will be online only

Fans: .......

Blizzard: Do you guys not have internet?! — Raze (@RazeTheJackal) November 3, 2019

@Blizzard_Ent @diablo So basically d4 (like d3) are being positioned solely to appease the CORPORATE asshats with this pseudo solo/ONLINE ONLY mode? Count me out until d5 then. We need the old glorious boxed set days back.#DiabloIV #nooffline #wtf #smhhttps://t.co/b84uHF0lrm — Chak Amin (@Chak_Amin) November 5, 2019

Laut Blizzard sei der Online-Zwang aber unumgänglich. Der Grund dafür liege bei der Shared-Open-World. Also eine offene Welt, die von mehreren Spielern zugleich bereist wird. Ihr werdet also ähnlich wie in einem MMORPG auf Mitspieler treffen, wenn ihr durch die weiten Landen zieht. Logischerweise wäre das unmöglich, wenn ihr offline spielt.

Schließlich ist es also eine Entscheidung im Spieldesign und alle Käufer werden damit leben müssen. Wann „Diablo 4“ für PC, Xbox One und PS4 sowie Nintendo Switch erscheint, ist bislang noch unklar. Aber es könnte noch einige Zeit dauern, denn laut Blizzard erfolge der Release „nicht sehr bald“.

