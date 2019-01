Diablo 4 - Erneut Mitarbeiter für Projekt gesucht

Blizzard hat erneut eine Stellenausschreibung veröffentlicht, die sich offensichtlich auf Diablo 4 bezieht. Diesmal wird ein Mitarbeiter gesucht, der für die Quests verantwortlich sein soll.

Auch wenn wir noch nicht wissen, wann genau Diablo 4 erscheinen wird, sucht Entwickler Blizzard weiterhin nach neuen Mitarbeitern. Nun wurde eine neue Stellenausschreibung auf der offiziellen Website veröffentlicht.

In der Ausschreibung wird explizit erwähnt, dass das Diablo-Team für ein „unangekündigtes Projekt“ einen Quest Designer sucht. Dieser soll in der Vergangenheit bereits mit Blizzard-Spielen in Berührung gekommen sein und Erfahrungen mit Storytelling und Gameplay-Entwicklung gesammelt haben.

Diablo 4 Ausschreibung deutet ein MMO an

Wann wird Diablo 4 angekündigt?

Der neue Quest Designer soll dafür verantwortlich sein, Quests, Geschichten, Charaktere, passende Dialoge sowie entsprechende Events zu gestalten. Besonders wichtig ist dabei natürlich die Einbettung in ein „düsteres Fantasy-Setting und Gothic-Horror-Welten“.

Eigentlich hätte Diablo 4 im vergangenen Jahr angekündigt werden sollen, kurzfristig entschied man sich allerdings dagegen. Stattdessen enthüllte man im Rahmen der BlizzCon 2018 den Mobile-Titel Diablo Immortal und heimste sich damit einen gigantischen Shitstorm ein:

Diablo Immortal Shitstorm: Blizzard wird ausgebuht, Trailer mit Dislike-Rekord