Devil May Cry - Umsetzung für Nintendo Switch erscheint im Sommer

Erstmals wird ein Spiel der Devil May Cry-Reihe auch auf einem System von Nintendo spielbar sein. Capcom hat heute angekündigt, dass der Serienerstling in diesem Sommer für Nintendo Switch erscheinen wird.

Mit Devil May Cry 5 hat Dämonenjäger Dante in diesem Jahr ein glorreiches Comeback geschafft. In diesem Sommer dürft ihr auch auf der Nintendo Switch erleben, wie die Reihe ihren Anfang genommen hat. Dann soll Devil May Cry nämlich für das Hybrid-System erscheinen. Dies kündigte Capcom offiziell an.

Kurioserweise hat man ausdrücklich nur den ersten Teil angekündigt, nicht die HD Collection, in der sich zudem noch Devil May Cry 2 sowie Devil May Cry 3: Special Edition befinden und die zuletzt im vergangenen Jahr für PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen ist.

Aufwärmen für einen Gastauftritt in Super Smash Bros.?

Für Fans von Super Smash Bros. ist diese Portierung besonders interessant. Auf die Frage, ob Dante als Kämpfer für Super Smash Bros. in Frage käme, antwortete Hideaki Itsuno, der Produzent von Devil May Cry 5, dass zunächst ein Spiel der Reihe auf einem Nintendo-Gerät verfügbar sein müsse. Dies ist bald der Fall, doch ob sich Dante als DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate ins Getümmel stürzen wird, ist eine andere Frage. Zumindest dürften wir dann Duelle zwischen Dante und Bayonetta ausfechten.