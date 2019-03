Devil May Cry 5 - Verwirrende Zensur: Statt Po gibt es einen Lichtschein zu sehen

Offensichtlich hat Sony die westliche PS4-Version von „Devil May Cry 5“ zensieren lassen. Anstatt den Po von Trish gibt es nun einen Lichtschein zu sehen.

Vor kurzem hat Capcom den Actiontitel Devil May Cry 5 für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Durch eine eigentlich recht harmlose Szene, die bei der PS4-Version für den Westen zensiert worden ist, zeigen sich nun zahlreiche Spieler verwirrt.

Achtung: Solltet ihr Devil May Cry 5 noch nicht gespielt haben, könntet ihr durch die nachfolgenden Zeilen gespoilert werden!

Lens Flare statt Po

Im Rahmen der Handlung von „Devil May Cry 5“ rettet Dante Trish während einer Zwischensequenz vor einem fiesen Dämonen. So weit, so gut!

Allerdings trägt die werte Dame in der besagten Szenen keinerlei Kleidung, weshalb an einem bestimmten Punkt ihr Po kurz zu erkennen ist beziehungsweise war. Denn nach dem Day-One-Patch zu dem Titel ist an dieser Stelle jetzt nur noch ein sogenannter Lens Flare, also ein Lichtschein, zu sehen, womöglich um die Szene zu „entschärfen“.

Seltsamerweise ist dies aber nur bei der PS4-Fassung im Westen geschehen. In Japan haben die Verantwortlichen diese Stelle wohl nicht verändert. Auch bei der Xbox One- und PC-Fassung ist die Szene nach wie vor enthalten.

Der genaue Grund für die Zensur ist bislang unklar, Sony hat sich zu diesem Zeitpunkt dazu noch nicht zu Wort gemeldet. Verschiedene Webseiten mutmaßen aber, dass dies an den Grundwerten von Sony bezüglich sexueller Inhalte in Spielen liegt. Wir werden euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, sollte es neue Infos zu diesem Thema geben.

Unseren Test zu Devil May Cry 5 findet ihr hier:

Devil May Cry 5 Dämonenschnetzeln (zu) leicht gemacht: Was taugt Dantes neues Abenteuer? - Test