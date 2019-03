Devil May Cry 5 - Tolle Wertungen: Die große Review-Übersicht

Kurz vor Release sind zahlreiche Tests zu Devil May Cry 5 erschienen. Bislang sieht es so aus, als würde Dante endlich wieder zurück zu Form finden. Wir haben uns sämtliche Reviews angeschaut und verraten euch, wie das Stimmungsbild derzeit aussieht!

Morgen geht es endlich mit Devil May Cry 5 los und es sieht so aus, als wäre Dante endlich wieder in Form! Kurz vor Release sind die ersten Tests veröffentlicht worden und offenbaren einen absolut positiven Eindruck. Publisher und Entwickler Capcom scheint einen echten Kracher auf den Tisch gezaubert zu haben!

Wir geben euch in unserer heutigen Review-Übersicht eine ausführliche Übersicht über alle Tests, Wertungen, Vorschauen und Eindrücke. Beachtet, dass viele Reviews noch in Arbeit sind - wir werden die Liste deshalb stetig aktualisieren.

Opencritic Durchschnittswertung: 88

God is a Geek : 100

: 100 Twinfinite : 100

: 100 Destructoid : 100

: 100 Telegraph : 100

: 100 Guardian : 100

: 100 Wccftech : 98

: 98 IGN : 95

: 95 Hobby Consolas : 93

: 93 Metro GameCentral : 90

: 90 We Got This Covered : 90

: 90 DualShockers : 90

: 90 PC Gamer : 90

: 90 GamesRadar+ : 90

: 90 JeuxVideo : 90

: 90 Windows Central : 90

: 90 GameSpot : 90

: 90 Easy Allies : 90

: 90 USgamer : 90

: 90 TheSixthAxis : 90

: 90 4Players : 86

: 86 Spieletipps : 86

: 86 GameInformer : 85

: 85 GIGA Games : 85

: 85 PC Games : 80

: 80 PCGamesN : 80

: 80 Hardcore Gamer : 80

: 80 GamePro : 78

: 78 GamesBeat : 70

: 70 Rock, Paper, Shotgun : Empfehlung

: Empfehlung VG247 : Empfehlung

: Empfehlung Eurogamer : Empfehlung

: Empfehlung Kotaku : Empfehlung

: Empfehlung Polygon: Empfehlung

