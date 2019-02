Devil May Cry 5 - Synchronsprecher entkam bei einem bewaffneten Autodiebstahl mit seinem Leben

Reuben Langdon, Synchronsprecher von Dante aus Devil May Cry 5, wurde Opfer eines bewaffneten Autodiebstahls. Er und sein Kollege Steve Copeland kamen unbeschadet mit dem Leben davon. Das Auto wurde von sechs Pistolenkugeln getroffen.

Der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher Reuben Langdon, der Dante in Devil May Cry 5 seine Stimme leiht, kam am vergangenen Samstag, den 16. Februar 2019 mit dem Leben davon, als er Opfer eines versuchten, bewaffneten Autodiebstahls wurde.

Bewaffneter Autodiebstahl in Guatemala

Er und sein Kollege Steve Copeland befanden sich bei Dreharbeiten für ''Vision of the Ages'', einer Dokumentation, in Guatemala, als der Übergriff stattfand.

Beide befanden sich im Fahrzeug, als ein unbekannter Täter dazusteigen wollte, um das Auto zu stehlen. Copeland reagierte umgehend und beschleunigte das Fahrzeug, sodass dieser Versuch unterbunden werden konnte. Daraufhin eröffnete der Dieb das Feuer. Das Auto soll laut Aussagen sechs Mal getroffen worden sein. Doch zum Glück erwischte keine der Kugeln einen der Insassen.

Die beiden Schauspieler schafften es unversehrt aus diesem Vorfall heraus, doch es hätte auch ganz anders enden können. Copeland drehte im Anschluss an die Tat ein Video, in dem er den Vorfall erklärt und die Einschusslöcher zeigt, die das Fahrzeug getroffen haben. Eine Kugel drang dabei sogar bis zum Beifahrersitz durch, sie hätte beinahe Langdon erwischt. Der Täter konnte bislang nicht identifiziert oder gefasst werden.

Immer noch zu Scherzen aufgelegt, schreibt Langdon auf seinem Twitter-Account, dass er froh sei, heute morgen seinen kugelsicheren Kaffee getrunken zu haben.

Devil May Cry 5 wird am 08. März 2019 für den PC, die PS4 und Xbox One erscheinen.