Devil May Cry 5 - Kostenloser Bloody-Palace-Modus erscheint bald

Der vielseits beliebte Modus Bloody Palace kehrt in Devil May Cry 5 zurück! Die Fans der Reihe kennen diesen Modus bereits seit dem zweiten Teil und nun wird er dank eines kostenlosen Updates im neuesten Ableger der Spielreihe implementiert.

Im neuen Modus verfügt ihr lediglich über ein einziges Leben und müsst so viele Dämonen abschlachten wie nur irgend möglich. Parallel dazu kämpft ihr gegen die Zeit und dem Areal selbst an.

Die Spieler können in die Haut von Dante, Nero oder V schlüpfen. Einen kleinen Ersteindruck von Blood Palace erhaltet ihr schon jetzt hier:

