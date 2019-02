Devil May Cry 5 - Keine DLC nach dem Launch geplant?

Schon in Kürze erscheint Devil May Cry 5. Aber wie verhält es sich mit dem Post-Launch, wird es hier neue DLC geben? Der Produzent Matt Walker hat sich nun zu Wort gemeldet.

Falls ihr euch gefragt habt, ob es einen weiterführenden DLC zu Devil May Cry 5 geben wird, dann haben wir schon jetzt die passende Antwort für euch. Wie es derzeit den Anschein macht, plant Capcom keine kostenpflichtigen Erweiterungen nach dem Launch.

DLC und Post-Launch

Lediglich in der Deluxe Edition von Devil May Cry 5 wird es einige Annehmlichkeiten geben. Außerdem wurde bereits angekündigt, dass 'The Bloody Palace' im April folgen soll, hierbei handelt es sich um ein kostenloses Update mit neuen Inhalten.

Die Info kommt vom Produzenten Matt Walker. Er hat bestätigt, dass es sich beim zuvor erwähnten Survival-Modus um die Post-Launch-Inhalte handeln würde.

Zum Release wird es auf jeden Fall einige spezielle Inhalte geben und zwar die Waffen, ein alternatives Aussehen, zusätzliche Kampfmusik und Live-Action-Cutscenenes. Das sind die Inhalte der Deluxe Edition, doch ihr könnt sie auch separat erhalten.

Falls ihr es kaum erwarten könnt, mit Devil May Cry 5 durchzustarten, dann könnt ihr euch das Spiel schon jetzt vorbestellen und am 8. März 2019 auf der PS4, Xbox One oder den PC durchstarten!

