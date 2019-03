Devil May Cry 5 - „Capcom ist zurück!“ - CEO glücklich über gute Reviews

CEO Kiichiro Urata wendet sich mit guten Nachrichten an die Community und die ganze Welt. Im Jahr 2019 scheint es für Capcom einen gewaltigen finanziellen Aufschwung gegeben zu haben. Über Twitter teilte der CEO von Capcom USA seine große Freude mit.

Nachdem letztes Jahr die Verkaufszahlen von Monster Hunter World einschlugen, scheint auch das neue Jahr für Capcom gut zu laufen. Anfang des Jahres veröffentlichte der Entwickler ein Remake von Resident Evil 2. Der Survival-Horror-Titel verkaufte sich bereits kurz nach Veröffentlichung über 3 Millionen Mal. Der Erfolg des Videospielentwicklers und Publishers scheint aber nicht abzureißen. Bereits wenige Tage nach Erscheinen von Devil May Cry 5 erreicht der Titel die Metacritik-Punktzahl von 87.

Capcom ist zurück

Zurecht ist die Freude groß und so erschien auf Twitter ein kurzes Video. Aufgenommen von Spielproduzent Matt Walker, zeigt es CEO Kiichiro Urata von Capcom USA. Dieser hält freudig einen Dante Cake Pop in der Hand und verkündet: „Capcom is back!".

A message from Capcom USA CEO Urata-san: pic.twitter.com/pf9oXaqKZy — Matt Walker (@gypsyOtoko) 6. März 2019

Nachdem Capcom während der letzten Konsolenära - mit PlayStation 3 und Xbox 360 - mit großen Einbußen zu kämpfen hatte, verlegte die Firma fast die gesamte Spielentwicklung wieder nach Japan. Das scheint gewirkt zu haben.

Wie gefällt euch „Devil May Cry 5“ bisher? Welches Capcom-Spiel hat euch in den letzten Monaten besonders beeindruckt? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.