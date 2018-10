Devil May Cry 5 - Absurd teure Ultra Limited Edition angekündigt

Devil May Cry 5 erscheint in Japan in einer streng limitierten Sammleredition. Genauer gesagt in drei Versionen. Für die Ultra Limited Edition müssen Fans allerdings tief in die Tasche greifen.

Das Actionspiel Devil May Cry 5 wird am 08. März 2019 zumindest in Japan auch in Form einer Ultra Limited Edition erscheinen. Diese kann ab sofort im japanischen e-Capcom Shop vorbestellt werden und liegt in drei verschiedenen Varianten vor. Für die Sonderedition mit den Jacken der drei Helden aus dem Spiel müsst ihr allerdings sehr tief in die Tasche greifen.

Ultra Limited Edition für 6.900 Euro

Wer schon immer davon geträumt hat, einmal so cool auszusehen wie Dante, Nero oder der mysteriöse V, bekommt dank Capcom nun die Gelegenheit dazu. Dieses Vergnügen ist allerdings nicht ganz günstig, denn für das Spiel mitsamt Neros Jacke werden ganze 750.000 Yen, also etwa 6.700 Euro fällig.

Dantes Jacke fällt mit knapp 6.900 Euro sogar noch ein wenig teurer aus, während die Weste von V mit umgerechnet 4.600 Euro ein echtes Schnäppchen darstellt. Aber da fehlen ja auch die Ärmel. Vorbestellungen sind ab sofort über Capcoms hauseigenen Shop möglich. Bedenkt jedoch, dass zu allen Preisen noch die Mehrwertsteuer hinzukommt.

Dass es die Ultra Limited Edition auch nach Europa schafft, ist eher unwahrscheinlich. Für Europa hat Capcom bislang noch keine Sondereditionen zu Devil May Cry 5 vorgestellt.