Detroit: Become Human - Bald kein PS4-Exklusivtitel mehr: PC-Release im Dezember

Nach „Heavy Rain“ und „Beyond: Two Souls” folgt nun offenbar „Detroit: Become Human“. Damit wären die einstigen PS4-Exklusivtitel allesamt im Epic Game Store für PC-Spieler verfügbar.

Im März dieses Jahres hat Entwickler Quantic Dream die Auflösung des Exklusiv-Vertrags mit Sony verkündet. Einer der Gründe für die Trennung war, dass das kanadische Studio die hauseigenen Spiele ebenso für andere Plattformen zugänglich machen möchte und somit eigene Wege eingeschlagen werden sollen.

In den letzten Monaten haben deshalb schon die beiden Story-Games Heavy Rain und Beyond: Two Souls in den Epic Games Store gefunden. Nun wird Detroit: Become Human die Dreisamkeit vollenden.

Detroit: Become Human für den PC

PC-Spieler dürften sich über diese Entwicklungen freuen, denn somit gehört die PS4-Exklusivität der interaktiven Filme endlich der Vergangenheit an.

„Detroit: Become Human“ ist dabei das neueste Action-Adventure der französischen Entwickler, dass den Spieler in eine Welt blicken lässt, in der Androiden zum Alltagsleben der Menschen gehören. Im Jahr 2038 setzt die fiktive Geschichte ein und zeigt uns die Sicht aus den Augen der vermeintlich gefühllosen Maschinen. Die Entscheidungen des Spielers entscheiden über den weiteren Verlauf und den Ausgang der Story.

Das Spiel erscheint als PC-Version am 12. Dezember im Epic Games Store.