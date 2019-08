Destroy All Humans! - So modernisiert Black Forest Games das Action-Adventure

Zum Release des Remakes wird das originale „Destroy All Humans!“ fast fünfzehn Jahre alt sein. Entwickler Black Forest Games hat ausgiebig darüber nachgedacht, wie man den Titel modernisieren kann, ohne die Essenz der Vorlage zu verlieren.

Bis zum Release des Announcement Trailers von Destroy All Humans! herrschten bei Black Forest Games Zweifel darüber, wie ihr Remake des Klassikers von Pandemic Studios aufgefasst werden würde. Man hat die Reaktionen in Foren und auf Social Media genauestens verfolgt, verraten uns die Entwickler während unseres Termins, und schnell setzte Erleichterung darüber ein, dass die Reaktionen durchweg positiv ausfielen.

Im Remake kommt die Unreal Engine 4 zum Einsatz und man hat akribisch Aufnahmen der Architektur des Originals angefertigt und ausgewertet, damit Straßenzüge möglichst genau nachgebaut werden, da keine vorbestehenden Assets verwendet werden. Auch die Charaktermodelle sollen mehr Abwechslung bieten als 2005, der bewusst überzeichnete und komische Look bleibt selbstverständlich erhalten.

Im Vordergrund standen vor allem die „Quality of Life“-Verbesserungen, mit denen man den Qualitätsansprüchen an moderne Titel gerecht werden will. Lock-On-Funktionen machen euch das Terrorisieren der Karikatur einer 50er-Jahre-Kleinstadt deutlich einfacher, außerdem kann Crypto jetzt gleichzeitig Telekinese und andere Aktionen, wie Schießen oder Gehirne ernten, gleichzeitig ausführen. Außerdem segnet Crypto nicht sofort das Zeitliche, wenn ihr mit Wasser in Kontakt kommt, sondern verliert schrittweise Energie. Cryptos Schild zeigt euch zudem an, aus welcher Richtung ihr angegriffen werdet.

Zu den 22 Missionen des Originals kommt eine weitere hinzu, die auf einer unfertigen Mission von Pandemic Studios basiert. Wie in den Sequels kann euer UFO jetzt auch senkrecht und nicht mehr nur waagerecht bewegt werden. Die Zerstörung der Spielumgebung ist wesentlich detaillierter und aufwändiger, Feuer breiten sich zum Beispiel mit der Zeit aus. „Destroy All Humans!“ erscheint Anfang bis Mitte 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC.