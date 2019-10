Deliver Us The Moon - Gronkh spricht in der deutschen Fassung den Protagonisten

Wie jetzt bekannt geworden ist, wird der bekannte YouTuber und Streamer Erik „Gronkh“ Range in der deutschen Fassung des kommenden Astronauten-Abenteuers „Deliver Us The Moon“ den Protagonisten synchronisieren.

Publisher Wired Productions und Entwickler KeokeN Interactive haben innerhalb einer offiziellen Presemitteilung bekannt gegeben, dass YouTuber und Streamer Erik „Gronkh“ Range in dem kommenden Astronauten-Abenteuer Deliver Us the Moon dem Protagonisten Rolf Robertsson in der deutschen Fassung seine Stimme leihen wird.

„Die deutschen Stimmen in Deliver Us The Moon klingen super – nur der Hauptdarsteller wirkt, als hätte man da irgendeinen Typen von YouTube aufgegabelt. Trotzdem gefällt mir, was ich bislang gehört und gesehen habe, ausgesprochen gut“, so Erik Range zu der deutschen Sprachausgabe des Titels.

Weiterhin heißt es:

„Wir sind sehr glücklich, dass Erik unseren Voice-Cast für Deliver Us The Moon anführt. Seine Perfomance ist unglaublich und für uns eine tolle Möglichkeit, uns für den Support seiner Community zu bedanken. Durch ihren Einsatz war es uns möglich, Deliver Us The Moon zu realisieren“, so Koen Deetman, Gründer und CEO von Entwicklerstudio KeokeN Interactive.

Gronkhs Community und Zuschauer waren maßgeblich am Erfolg der Kickstarter-Kampagne im Jahr 2016 beteiligt.

Alle Synchronsprecher im Überblick:

Rolf Robertsson – Erik „Gronkh“ Range (Protagonist)

Sarah Baker – Jannika Jira (Protagonistin)

Isaac Johanson (und zusätzliche Stimmen) – Marcus Just

Claire Johanson – Eva Michaelis

William McArthur (und zusätzliche Stimmen) – Jens Wesemann

Rosa Laverde (und zusätzliche Stimmen) – Kathrin Spielvogel

WSA System – Deborah Mock

weitere Sprecher sind Nilz Bessel, Svenja Pages und Achim Buch

Deliver us the Moon erscheint am 10. Oktober 2019 auf Steam für Windows PC und Mac. Hier geht es zum Produkt auf Steam.