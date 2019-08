Death Stranding - Wichtige Phase: Kojima-Projekt in der Crunchtime

Die Entwicklung von Death Stranding schreitet voran und befindet sich aktuell sogar in einer entscheidenden Phase. Wie Hideo Kojima auf Twitter mitteilt, befinden sich er und seine Mitarbeiter in der sogenannten Crunch-Time.

Die Crunchtime müssen Spielentwickler meist kurz vor der Fertigstellung eines Spiels durchleben, um die Entwicklung rechtzeitig zum verkündeten Release-Datum finalisieren zu können. Oft steht diese Prozedur in der Kritik, da ein enormer Druck auf den Beteiligten lastet, der von massiven Überstunden begleitet wird. Familiäre Beziehungen oder gar die eigene körperliche oder seelische Gesundheit der Personen rücken dabei in den Hintergrund.

Uns erwartet jedoch etwas Großes, wie Kojima schreibt. „Death Stranding“ soll Dinge besitzen, die vorher noch nie existiert haben. Genauer schreibt er:

DEATH STRANDING has the element of something never existed before, the gameplay, the world atmosphere, the visuals which we aimed to create. The studio I established was tiny indies but trying our best to deliver the product launching on Nov 8th. Still in crunch time of dev🌈 pic.twitter.com/sNvTAc7wwB